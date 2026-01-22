搶格陵蘭狠招多 學者預測川普「耍無賴劇本」

美國總統川普近期毫不諱言「美國必須取得格陵蘭」，最新表態強調「不會動用武力」但也不認同用租，同時宣稱已達成某種「框架協議」。政治大學副教授賴岳謙從整體分析認為，川普可能還有極端的「無賴手段」，例如退出北約，這時候歐洲人就嚇死了，後果不堪設想。

川普同時也強調，美國對格陵蘭的目標並非僅止於加強合作、租賃或簽署新協議，而是希望取得「完整的所有權與主權」。他直言，唯有擁有正式的主權，美國才能真正確保格陵蘭及北極地區的安全，認為租借方式無法有效進行防衛部署，顯示美方對格陵蘭的戰略意圖並未因此改變。

賴岳謙21日在中天節目《頭條開講》中分析指出，針對格陵蘭問題，美國手段其實相當多元。若丹麥拒絕租借，美國也可能選擇更強硬的方式，直接進行開發與使用。他形容，美國人若進駐當地，可能無視格陵蘭政府存在，開始興建官舍、升起國旗、開採礦產，實質上形同佔領，歐洲聯軍是否敢正面對抗，恐怕仍是未知數。

他也警告，川普還可能採取更極端的「無賴手段」，例如退出北約，將駐紮在德國、波蘭及波羅的海地區的美軍撤離，屆時歐洲勢必陷入恐慌。賴岳謙指出，俄羅斯總統普丁多次公開表示希望恢復蘇聯時期的國土範圍，包括芬蘭、波羅的海三國等，歐洲多國都曾屬於蘇聯版圖，一旦美國抽身，後果不堪設想。賴岳謙直言，川普目前仍選擇與歐洲好好談判，但若談不攏，接下來恐怕就會見識到美國「怎麼耍無賴」，足以讓不少歐洲國家感到不安。

不過，針對格陸蘭爭議，美國財政部長貝森特昨在瑞士Davos舉行的世界經濟論壇記者會中，明確表態，歐盟是美國盟友，美國與北約也有良好關係，只是這不代表在格陵蘭問題上，美國和歐洲不能有意見不同。

