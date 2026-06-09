搶機車族選票！沈伯洋自爆不騎機車：我都騎腳踏車
民進黨台北市長參選人沈伯洋8日拜會台北市機車商業同業公會，他表示，台北的機車族很多，但也有大量的通勤族、行人和汽車使用者，要如何平衡，之後會提出完整政策跟大家說明。但被問及平常是否有騎機車時，沈伯洋回答，「沒有，我是騎腳踏車比較多。」
沈伯洋8日表示，機車族的痛點非常多，不論是路權問題，還是天雨路滑。現在台北市使用機車的人非常多，但我們也有大量的通勤族、行人，還有汽車的使用者，這之間要怎麼平衡，我們之後會提出一個比較完整的政策，來跟大家說明。
沈伯洋指出，第一站先來到機車公會，很大的原因是因為，機車行對這個城市有高度的重要性，所以我們先從機車行開始，怎麼讓它形成我們的微血管，就像社區中心，或他之前提到的獨立書店、玩具店，其實都是一樣的意思，這些都是重要的社區中心，我們先從這邊出發，看機車行在裡面扮演了什麼樣的角色，之後再慢慢去推展對機車族，還有其他使用各式各樣不同交通工具的權益，大家要如何衡平，這個比較完整的交通政策，比較後面才會提出。
現場有媒體詢問他，平時有在騎機車嗎？沈伯洋則說，「你說我嗎？沒有，我是騎腳踏車比較多。」
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