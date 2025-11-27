搶演唱會商機 蔣：與遠雄創雙贏

台北市長蔣萬安27日赴議會接受市政總質詢，議員柳采葳指出，台北大巨蛋開放舉辦演唱會後，共累積超過169萬人次外地人來台北、創造41億元觀光產值，但大家對於「演唱會城市」的印象仍停留在高雄市。（鄧博仁攝）

台北大巨蛋開放舉辦演唱會後，額外替台北市帶來169萬人次外地旅客及41億元觀光產值，市議員柳采葳27日指出，即使台北市戰績彪炳，但現階段講到「演唱會城市」，大家第一印象會是剛辦完韓團Twice演唱會的高雄市，她要求北市府未來在宣傳時應配合城市行銷。台北市長蔣萬安強調，已責成副市長林奕華作為聯繫對口，除檢討台北小巨蛋檔期及使用規範，也會與遠雄集團溝通大巨蛋營運模式，提早獲知檔期資訊以利規畫城市行銷。

蔣萬安昨日赴議會接受市政總質詢，柳采葳表示，大巨蛋開放舉辦演唱會後，共累積超過169萬人次外地人來台北、創造41億元觀光產值，但大家印象仍停留在Twice高雄開唱，高雄市長陳其邁以「粉紅色頭髮」、「粉紅色煙火」宣傳，她直言台北市雖然創造佳績，「但大家想的演唱會城市還是高雄，台北市服氣嗎？」

蔣萬安指出，北市府會持續精進演唱會與城市行銷規畫，包括最近Super Junior在大巨蛋開唱，北市觀傳局安排跨局處宣傳、行銷，在台北捷運國父紀念館站播放歌曲，當然還有很多努力空間，因此自今年底到明年上半年，將會提前規畫演唱會與城市行銷帶動演唱會經濟效應。

觀傳局長余祥說，北市難處在於沒辦法像高雄一樣，非常早就知道哪些巨星會來開演唱會，但就目前已知及有公布檔期，觀傳局都會提前向經紀公司接洽，以配合整體城市行銷。

不過，柳采葳進一步質疑，目前大巨蛋活動舉辦檔期都掌握在遠雄手上，市府不只無法提前得知哪些巨星會來台，就連要協助爭取表演檔期都有難度，許多國際天王、天后及天團都有「在固定地點辦演唱會」的慣性，如果大巨蛋檔期一直都這麼滿，恐怕最後知名藝人都只會到高雄開演唱會。

蔣萬安強調，市府只能掌控小巨蛋營運，讓藝人在申請演唱會檔期上比較僵化，他已責成林奕華通盤檢討小巨蛋檔期，並配合台北流行音樂中心、台北表演藝術中心等其他小型場館，也能舉辦中小型演出，目前已有初步方向；大巨蛋因為是BOT案，需要有固定場次棒球賽事，未來會與遠雄溝通、討論如何創造雙贏。