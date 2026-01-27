搶演唱會經濟 台中500億「超巨蛋」BOT公告招商

〔記者蘇孟娟／台中報導〕高雄、台北近年成功創造演唱會經濟，台中欠缺大型場館大型演唱會等始終跳過台中，台中市長盧秀燕去年5月宣佈規劃興建能納逾3萬人的「超巨蛋」，市府完成前期準備作業，超巨蛋民間參與BOT正式公告招商，啟動相關建設進度，公告到4月27日，台中市府指出，預估投資金額高達約500億元，刷新全國體育建設與運動場館園區開發紀錄，成為台灣規模最大、投資金額最高的運動產業BOT案件。

盧秀燕去年宣佈超巨蛋將落腳水湳經貿園區，興建可容納3萬人以上多功能場館，提供棒球等大型體育賽事及舉辦超大型演唱會等藝文表演活動。

廣告 廣告

運動局長游志祥指出，這項「台中市運動產業園區民間自行規劃參與新建營運移轉(BOT)案」，歷經縝密規劃與跨局處整合，已完成前期準備作業，正式進入招商公開徵求階段，該案採民間自行規劃提案BOT模式推動，充分發揮民間投資在效率、彈性與創新整合能力上的優勢，可依市場趨勢與產業需求快速整合資源、加速建設期程，同時有效節省公共建設財政支出，減輕公部門財政負擔。

運動局表示，園區招商內容核心為建置具備國際賽事規格的多功能室內棒球場館，除室內棒球場館外，園區亦將規劃完善的周邊服務設施體系，包含運動訓練設施、商業服務空間、餐飲休憩、住宿設施、運動科技應用場域及智慧停車與交通接駁系統，使場館不僅服務賽事與活動需求，更成為全年運作的複合型運動生活園區，形成穩定人流與多元營運模式。

運動局指出，「台中超巨蛋BOT案」透過龐大的民間投資動能，預期可有效帶動周邊區域經濟發展、促進就業機會成長，並吸引運動科技、智慧管理、數位服務與創新產業進駐，形塑運動產業聚落與創新生態系，推動台中成為台灣運動產業的創新孵化核心城市，提升城市國際能見度與產業競爭力。

【看原文連結】

更多自由時報報導

痛批南韓國會延宕！ 川普突宣布：關稅15％提高至25％

智利櫻桃價格又降20％ 整體品質與果肉狀況商販這麼說

全家超商花49元中統一發票1000萬元大獎 獎落這兩家門市

川普突發火對南韓加稅！青瓦台緊急開會、派官員赴美

