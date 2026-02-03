社會中心／綜合報導

上個月，民視獨家為您報導，有一名102歲的人瑞，疑似被68歲的看護，帶去登記結婚，人瑞的子女全都被蒙在鼓裡，事件又有新進展！因為家屬控訴，這名看護根本不讓人瑞和子女接觸，甚至報警也沒用，懷疑父親遭到軟禁，下午，趁著人瑞出門看醫生，到醫院門口搶人，雙方爆發激烈衝突，帶您來看第一手畫面。

102歲的人瑞王先生，坐在輪椅上，剛看完醫生，被看護推到醫院門口，一群人立刻一擁而上，三步併作兩步，迅速將人推走，讓看護嚇的大喊。

廣告 廣告

一陣混亂之下，看護大喊報警，但老先生早已經在視線之外，醫院外爆發搶人衝突，警方緊急趕來，看護疑似受傷，被送進急診。





搶父親大戰獨家曝光！ 百歲人瑞娶看護 醫院外爆搶人衝突

搶父親大戰獨家曝光! 百歲人瑞娶看護 醫院外爆搶人衝突。（圖／民視新聞）





原來把人瑞帶走的這群人，是他的兒女和孫子們，因為他們不滿68歲台灣籍看護，上個月突然和人瑞父親結婚，家屬全都不知情，懷疑看護覬覦父親的財產，更控訴看護疑似把父親軟禁，遲遲不讓他們和百歲老父親見面，打電話、登門詢問，甚至報警提告通通沒用，只好趁爸爸出來看醫生時，趕緊將父親接走。

家屬們齊心協力，終於將102歲的人瑞送上車，載回家裡，家屬們終於見到好久不見的父親，這才稍稍放下心中的大石。





搶父親大戰獨家曝光！ 百歲人瑞娶看護 醫院外爆搶人衝突

搶父親大戰獨家曝光! 百歲人瑞娶看護 醫院外爆搶人衝突。（圖／民視新聞）





農曆過年前夕，終於將爸爸接回家了，一家人能夠大團圓。不過，這一場百歲人瑞和看護結婚案尚未結束，現在兒女們要尋求法律途徑求助。

醫院外上演搶父親大戰，雖然成功搶回爸爸，但看護變成後母的風暴，還在持續延燒。

原文出處：搶父親大戰獨家曝光！ 百歲人瑞娶看護 醫院外爆搶人衝突

更多民視新聞報導

勇消詹能傑今公祭 同袍泣不成聲：知道我們多想你嗎

最新／小黃台64丟包頂大役男害輾斃 司機遭限制出境+電子監控

桃園撞球場上演全武行 警快打部隊3分鐘到場壓制

