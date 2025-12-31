搶特殊車牌看這裡！BZW首標1/5起開跑

想幫愛車挑選特殊車牌的民眾，記得把握這次機會上網競標。(圖/中壢監理站提供)

《本文轉載自桃園電子報：https://tyenews.com/》

記者陳儒賢

新竹區監理所中壢監理站將於明(115)年1月5日至7日辦理自用小客貨車「BZW-0001~9999」第1次網路公開競標暨普通重型機車「PEH」第二級流標號牌第2次網路公開競標案，想幫愛車挑選特殊車牌的民眾，記得把握這次機會上網競標。

中壢監理站表示，競標日期從115年1月5日上午10時至115年1月7日上午10時止開放民眾上網競標，歡迎大家踴躍參與。

中壢監理站說明，詳細的標售號碼及招標底價、參加競標條件、競標作業規定、繳交投標金方式、申領牌照及其他相關規定請至監理服務網查閱。