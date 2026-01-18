搶王世堅空缺！ 中山大同藍綠新人多 林亮君首初選找應援

台北市 / 綜合報導

九合一大選倒數，台北市議員小雞拚曝光，目前民進黨內，中山大同區呈現7搶4局面，其中，尋求連任的陳怡君因涉入司法案件，恐讓提名生變也添變局。新人方面，還上演王世堅、何志偉子弟兵的另類「堅偉」戰，藍營新人也有望派「刺客」出戰。現任議員不敢鬆懈，林亮君週日一早也到濱江市場向選民拜票。

台北市議員(民)林亮君VS.民眾說：「唯一支持林亮君，水啦。」高舉電話民調唯一支持的手拿板，台北市議員林亮君把握週末，合體新北市議員顏蔚慈，現身市場發春聯拜票爭取初選過關，而另一頭同選區的新人也在積極搶曝光度，台北市議員擬參選人林子揚VS.民眾說：「新年快樂，新年快樂，謝謝喔，謝謝。」一一和攤販打招呼並送上競選小物，前謝長廷幕僚林子揚作為新人，同樣要在初選民調中爭取出線，不過攤開這次中山大同選情。

2022年8席議員當中，王世堅已經選上立委，陳怡君和葉林傳則是因為涉犯貪污等罪，案件還在審理當中，因此可能空出3席，但目前已經表態要參戰的民進黨新人就有四位，包含王世堅辦主任賴俊翰，前何志偉特助朱政騏，前謝長廷幕僚林子揚，前洪奇昌特助李立聖，而國民黨部分，中央委員盧威早在去年5月就已經掛上「參選人」頭銜跑行程，國際部主任董佳瑜則是被黨內點名，有望作為「刺客」出戰。

藍綠新人輩出，也讓現任議員不敢鬆懈，台北市議員(民)顏若芳說：「因為我們台北市議會的預算審查，都還沒有結束，那我自己也會很緊張，就是離選舉離初選又非常近，然後中間又有2月，幾乎都在過年，那能夠去跑地方的時間真的非常地少。」隨著初選倒數中山大同戰情升溫，藍綠新人和現任議員各自努力爭取出線。

原始連結







