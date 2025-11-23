搶生意? 疑自立門戶引前東家不滿 2救護車被砸毀1嫌落網

南部中心／綜合報導

22日晚間7點多，屏東恆春旅遊醫院停車場，有2部救護車被人砸毀，警方初步調查，疑似兩間葬儀社之間搶生意，引發糾紛，目前逮捕一名涉案男子，要進一步釐清糾紛原因。





葬儀社老闆疑不滿前員工自立門戶 砸毀２救護車後逃逸、１嫌犯落網

男子在醫院停車場砸車。（圖／翻攝畫面）









雙載機車騎到醫院停車場，男騎士抄起球棒下車，衝向車棚裡的救護車，二話不說，一陣猛砸，短短一分鐘，跳上機車落跑。救護車擋風玻璃被砸毀，凹了好幾個大洞，隔壁另一台醫院的救護車也是同樣慘況，事發在屏東恆春旅遊醫院外，22號晚間，有2部救護車被人惡意砸毀。

警方獲報，到場處理，疑似葬儀社之間生意糾紛，被砸車的盧姓男子，離開原先工作的葬儀社，自行出來開業，投標旅遊醫院的葬儀生意，沒想到前東家郭姓男子，疑似不滿昔日員工，自立門戶，引發這起砸毀救護車糾紛。

被砸男子友人：「我們自己出來做啊，大家都不合，可能因為這樣他不滿意，不幫他做他不滿意，他一直找這個姓盧的麻煩，可能他教唆人去砸車的。」





警方逮捕動手砸車的陳姓男子到案，要釐清糾紛原因。（圖／翻攝畫面）









昔日工作夥伴，或許早就鬧得不愉快，盧姓男子這回救護車被砸毀，不過停在旁邊的另一部，是旅遊醫院的救護車，無辜被波及，院方趕緊調度其他救護車來支援。

恆春旅遊醫院副院長孫武：「我們院內已經有新的救護車，調度進來，糾紛不清楚，我們沒有得到這樣的訊息，救護車跟我們是外包的，算簽約的。」恆春分局偵查隊副隊長林文謙：「查訪相關人士，已掌握涉案犯嫌身分及相關證據。」

警方目前逮捕動手砸車的陳姓男子到案，雙方到底什麼糾紛，是不是搶生意，早有恩怨，還要釐清。





