搶當保時捷車主！MACAN S將法拍 執行署雙11拍賣

法務部行政執行署花蓮分署今日宣布，將於11月11日上午11時，在台東地方檢察署舉辦一場特殊的拍賣會，主要拍賣標的為一輛保時捷MACAN S豪華休旅車。這輛車為台東地檢署偵辦毒品案件時查扣，經法院判決宣告沒收後，依法進行公開拍賣。

根據花蓮分署提供的資料，此輛白色保時捷MACAN S於2015年11月出廠，目前行駛里程數約為8萬9千公里，附有兩副原廠鑰匙。分署人員表示，該車外觀保持良好，引擎聲浪渾厚迷人，啟動時的聲音表現令人驚艷。有意競標的民眾可先至花蓮分署臉書粉絲專頁及YouTube頻道觀看實車影片，提前了解車況。

廣告 廣告

拍賣當日上午10時10分至10時50分，台東地檢署將開放現場賞車，民眾可親自檢視車輛狀況並登記領取號碼牌。這是一個難得的機會，讓一般民眾有機會以相對合理的價格，競標到原本價值不菲的豪華車款。

除了這輛保時捷名車外，當日拍賣會還將同步拍賣多項動產。包括中古機車、中華自用小貨車等交通工具，聚寶盆、鐘乳石等木雕工藝品，以及封口機、電鑽、砂輪機、伸縮梯等五金用品，總計94項拍賣物品。這些物品將分為2標進行合併拍賣，品項多元，提供民眾更多選擇。

花蓮分署指出，此次拍賣會是落實行政院「五打七安」政策及刑法沒收新制的具體作為。透過與轄內地檢署的密切合作，無論是偵查中的犯罪扣押物，或是裁判確定後的沒收物品，都將透過公開透明的拍賣程序進行變價。這不僅能將犯罪工具及不法所得轉為國庫收入，更能達到打擊犯罪、彰顯司法正義的目的。

分署表示，近年來積極配合檢察機關執行沒收制度，將查扣的犯罪工具或不法所得透過公開拍賣方式處理。這種做法一方面能夠確保程序的公正透明，另一方面也讓民眾有機會以合理價格購得各類物品，創造雙贏局面。

對於有意參與競標的民眾，花蓮分署建議可先至該署拍賣網站查詢詳細資訊，包括各項拍賣物品的規格、狀況說明及起標價格等。網站上也有完整的拍賣流程說明，讓首次參與拍賣的民眾能夠充分了解相關規定。

值得注意的是，此次保時捷名車拍賣僅此一輛，錯過將不再有相同機會。過去類似的名車拍賣往往吸引眾多買家競標，競爭相當激烈。有興趣的民眾務必把握這個雙11的特殊機會，準時到場參與競標。

更多品觀點報導

保時捷業務北宜公路逆向超車！險釀車禍 公司發聲明遭網砲轟

過彎遇保時捷「逆向超車險對撞」他怒搜駕駛反被嗆

