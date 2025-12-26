搶當綠金貴族！年薪200萬高薪綠領出列 缺口逼近3萬大關

財經中心／師瑞德報導

環境部與 104 人力銀行揭露，台灣綠領人才缺口 8 年暴增 278%，逼近 3 萬大關！其中 AI 結合綠領的工作數更成長近 4 倍。數據顯示，具備專業證照與實作經驗者，年薪上看 200 萬元，且近五成職缺不限科系，顯示綠領已成為跨產業轉型、獲取超額報酬的「金飯碗」首選。

環境部與 104 人力銀行揭露，台灣綠領人才缺口 8 年暴增 278%，逼近 3 萬大關！其中 AI 結合綠領的工作數更成長近 4 倍。數據顯示，具備專業證照與實作經驗者，年薪上看 200 萬元，且近五成職缺不限科系，顯示綠領已成為跨產業轉型、獲取超額報酬的「金飯碗」首選。（示意圖／PIXABAY）

綠色奇蹟！綠領人才缺口8年成長278%

根據最新統計，台灣綠領徵才企業已從2018年的1,400多家，暴增至現今的4,157家，成長幅度達182%。環境部部長彭啓明指出，綠領人才已不再侷限於傳統環境工程領域，而是所有產業接軌國際的「共同語言」。隨著全球供應鏈對減碳要求日益嚴苛，從半導體到零售業，綠領已成為企業創新與永續治理的核心能力。

搶當綠金貴族！高薪職缺年薪上看200萬

綠領職位不僅穩定，更有厚實的薪資潛力。報告揭露，目前綠領職缺的月薪中位數為4萬元，優於整體市場。若具備專業證照與國際實作經驗，薪資彈性極高，面議職缺占比高達33%。實際案例顯示，電機背景轉任儲能業務主管，年薪可達240萬元；水資源工程師若外派海外，年薪亦可衝破210萬元。

AI力加持！五成職缺「不限科系」入行趁現在

值得注意的是，淨零轉型正與數位化深度結合。2025年與AI相關的綠領職缺已達5,340個，較去年激增35%，主要集中在軟體工程與專案管理。

對於有意轉職的青年，報告也帶來好消息：高達49.3%的綠領職缺「不限科系」，且多數接受1年以下工作經驗。環境部預計於115年起推出「綠領人才plus加值課程」，協助各背景人才補足碳盤查、綠建築等核心技能。

證照成求職神器！面試邀約次數翻5.4倍

數據證明，持有「環境部淨零綠領人才培育課程」合格證明的求職者，在平台上收到面試邀約的次數，比一般求職者高出5.4倍。彭啓明強調，綠領是未來十年的關鍵職涯，環境部將持續透過跨部會協作，縮短學用落差，確保台灣人才在國際淨零浪潮中具備最強競爭力。

環境部與 104 人力銀行揭露，台灣綠領人才缺口 8 年暴增 278%，逼近 3 萬大關！其中 AI 結合綠領的工作數更成長近 4 倍。數據顯示，具備專業證照與實作經驗者，年薪上看 200 萬元，且近五成職缺不限科系，顯示綠領已成為跨產業轉型、獲取超額報酬的「金飯碗」首選。（圖／記者師瑞德攝影）

環境部與 104 人力銀行揭露，台灣綠領人才缺口 8 年暴增 278%，逼近 3 萬大關！其中 AI 結合綠領的工作數更成長近 4 倍。數據顯示，具備專業證照與實作經驗者，年薪上看 200 萬元，且近五成職缺不限科系，顯示綠領已成為跨產業轉型、獲取超額報酬的「金飯碗」首選。（圖／記者師瑞德攝影）

