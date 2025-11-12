搶當縣長？宜蘭縣議長「提前宣布停班停課」恐觸法，警方要查了。圖／翻攝自張勝德、宜蘭縣政府臉書

鳳凰颱風襲台，宜蘭昨（11）日出現驚人豪大雨，多處嚴重淹水，蘇澳市區瞬間變成一片汪洋，軍方緊急派出救援隊撤離受困民眾，縣府於晚間9時許宣布今（12）日停班停課，不過早在晚間7時許就有民眾瘋傳停班停課圖卡，議長張勝德更是「搶先一步」宣布4鄉鎮停班停課消息，眾多版本讓民眾看得頭昏眼花。對此，警方表示該行為已違反社會秩序維護法，將依法調查，代理縣長林茂盛也強調「縣府不會允許跟容忍」。

宜蘭縣政府昨日晚間9時22分於臉書發布「停班停課」通知，表示持續受到颱風「鳳凰」外圍環流與東北季風交互作用影響，宜蘭溪南地區因受超大豪雨影響有災情發生，又基於本縣共同生活圈，為利救災及災後復原工作，12日全縣停止上班、停止上課，也請各防災單位堅守崗位，守護縣民安全。

廣告 廣告

宜蘭縣代理縣長林茂盛（圖右）呼籲民眾勿輕信網路流傳圖卡，一切以縣府公布為主。圖／翻攝自宜蘭縣政府臉書

然而，早在昨日晚間7時許，就有民眾在網路上轉傳一張「停班停課圖表」，宜蘭縣議長張勝德也在8時許於網路各個群組搶先宣布，蘇澳、冬山、五結、羅東4鄉鎮12日停班停課，其餘鄉鎮市則正常上班上課，不少民代、媒體也跟進發布相關停班停課資訊圖，讓民眾看得頭昏眼花，紛紛質疑消息真實性。

宜蘭縣政府不久後發布停班停課消息時同時澄清，表示網路上流傳一張「宜蘭縣政府發布停班課」的圖卡，並非本府製作，「提醒大家，本府從未發布該圖卡，請勿轉傳，以免誤導他人」。

宜蘭縣議長張勝德搶先宣布停班停課恐違法。圖／翻攝自張勝德臉書

張勝德事後在群組解釋，表示溪南各鄉鎮停班停課的訊息是縣府提供，後續因考量多區淹水，最終宣布全縣停班停課，「造成資訊混亂非常抱歉」。

代理縣長林茂盛今受訪時表示，昨晚召開應變會議時就不斷收到假圖卡，已指示警方進行調查，「這種行為縣府不會允許跟容忍，已經請警察局針對假圖卡做處理」。他也說，張勝德公布消息的確是會議上其中一個停班停課版本，對他的行為「予以尊重」。

宜蘭縣政府警察局表示，「假圖卡」事件將依違反《社會秩序維護法》調查處理，呼籲民眾不要任意偽造圖卡、傳遞有誤導性質圖片或資訊，也不要隨意轉傳未經查證訊息以免觸法。



回到原文

更多鏡報報導

分不清是雨、汗、還是淚！蘇澳市區「淹到2樓」漏夜撤離上百人 民眾行動不便困家中

宜蘭大雨淹水湧入民宅！專家曝驚人數據 泳圈英雄「運嬤上2F」網讚爆

就像15年前的梅姬！蘇澳暴雨成災「1樓全泡水」車已滅頂…居民倉皇逃難畫面曝