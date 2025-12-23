搶當美最高談判代表! 盧比歐和威特科夫較勁 美媒爆料普丁指名「他」.....

有網友針對威特科夫與國務卿盧比歐(右)兩位參與烏克蘭和平談判的美國官員進行對比，認為兩人在烏克蘭局勢上展現出截然不同的態度。 圖：翻攝自 @Maks_NAFO_FELLA X 帳號

[Newtalk新聞] 美國川普政府近期持續推動烏克蘭和平計畫，試圖為持續近四年的戰爭劃下句點，但俄烏雙方至今仍無法就停火條件取得共識，外界也持續關注著烏克蘭局勢的發展方向。就在此時，有美國媒體爆料稱，代表美國參與俄烏談判的關鍵人物、現任美國中東問題特使史帝夫．威特科夫 ( Steven Witkoff ) 可能是俄羅斯總統普丁「指名」的談判代表，相關消息也進一步加深了網友們對威特科夫「親俄」態度的懷疑。

X 推主「NOELREPORTS」指出，美國川普政府近期提出建議，邀請烏克蘭、俄羅斯共同參與美烏俄三方會談，並針對烏克蘭和平計畫展開更進一步的談判。然而，針對美國的三方會談提議，俄羅斯總統外交政策顧問尤里．烏沙科夫 ( Yuriy Ushakov ) 卻公開表示拒絕，強調目前俄烏局勢「還尚未進入嚴肅討論的階段」。

烏軍近期持續與俄軍交戰，並在庫皮揚斯克、紅軍城、扎波羅熱以及赫爾松等多個地區取得戰果。 圖：翻攝自 @AllEvansichuan X 帳號

烏沙科夫批評稱，基輔與歐洲國家試圖推動的停火協議「可能阻礙俄羅斯與烏克蘭的持久和平」，要求歐洲停下推動變革的腳步。「NOELREPORTS」表示，截至目前為止，俄羅斯方面仍拒絕針對烏克蘭局勢做出任何妥協，並持續向美國代表施壓，要求美國配合讓烏克蘭屈服。

就在此時，美國《華爾街日報》( WSJ ) 發布報導，宣稱主導烏克蘭和平談判的美國代表威特科夫很可能是「普丁親自挑選的秘密談判關鍵人物」。該報導指出，克里姆林宮透過沙烏地阿拉伯王儲穆罕默德．本．薩勒曼 ( Mohammed bin Salman ) 向美國釋放了「希望與美國代表直接會面」的消息，並在對川普的交友圈進行「審查」後，指名威特科夫擔任美國的談判代表。

美國中東問題特使威特科夫（Steven Witkoff）。 圖：翻攝自X / NEXTA

雖然許多網友認為相關消息非常荒謬，並質疑該消息的可信度，但仍有部分網友表示認同，強調威特科夫在一系列的談判過程中展現出異常的「親俄」態度，「只有普丁指名威特科夫擔任談判代表，才能解釋他的極端態度」。

X 推主「MAKS 25」也針對國務卿盧比歐與威特科夫兩人進行比較，宣稱兩位白宮團隊的重要官員在推動烏克蘭和平方面存在巨大的差異。「MAKS 25」指出，由盧比歐帶領的美國代表團原定於 11 月 23 日在瑞士與烏克蘭官員會面，但威特科夫卻在未通知國務院的情況下提前離開，讓盧比歐獨自與烏克蘭官員進行談判。

「MAKS 25」表示，威特科夫主張美國應向烏克蘭施壓，要求烏克蘭讓步並割讓領土，在滿足俄羅斯野心的情況下結束戰爭。但盧比歐的立場卻幾乎相反，持續呼籲歐美國家加大針對俄羅斯的壓力，逼迫普丁接受烏克蘭安全保障。「MAKS 25」也諷刺地稱，威特科夫的親俄態度簡直就像「送給俄羅斯的禮物」。

