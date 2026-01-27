搶當霍諾德？民眾跟風爬台北101窗框疑遭扳歪

記者林芹瑜、徐兆緯／台北報導

攀岩好手霍諾德徒手攀登101，101窗框也成為熱門打卡點，不過近期網路上大家也跟風模仿，導致窗框疑似被撞歪，董事長賈永婕呼籲大家不要爬，放上封鎖線。

台北101為最近熱門打卡景點。

不知道大家是不是還沉不沉浸在霍諾德徒手攀登上台北101的興奮當中，也讓101的窗框變成全民打卡熱點。

記者：「可以看到台北101下面其中一角，疑似就被民眾扳歪，因此旁邊也放上封鎖線，禁止民眾靠近攀爬，人家霍諾德是有練過的。」

台北101窗框疑似被民眾爬歪。

民眾：「我不知道，它原本就歪的，還是就是被扳歪的？這個我不確定，看得出來是歪的斜的，有點下來的感覺。」

廣告 廣告

民眾：「它好像有點歪掉，你看它已經凹下來了，可能是太多人上去扳。」

沿著台北101窗框往上爬，還有人直接爬上去，坐在窗框上，網路上出現多人跟風。

有民眾直接坐在窗框上。

台北101董事長賈永婕在臉書上發文，請民眾放棄想要攀爬101大樓的想法，這種行為非常愚蠢，也不帥氣。根據體育局統計，2022至2025年，台北市攀岩館已經發生9起嚴重申訴案，其中8件全是骨折，多數受害者是初次體驗者，從2公尺摔下就受重傷，即便高度不高有軟墊，仍相當危險。

2022至2025年間，攀岩意外統計。

霍諾德旋風還沒完，抱石攀岩館在粉專秀出霍諾德和老婆Sanni比指力板的畫面，霍諾德還特別在「岩點」上簽名留念，吸引不少人前往朝聖。

霍諾德成功攀上台北101，讓大家認識極限運動之餘，也要提醒大家盲目跟風之前，得先評估意外風險，還有在101大樓搞破壞，不管健康還是求償風險，想挑戰的人千萬要三思而後行。

不良行為，請勿模仿！

更多三立新聞網報導

「冷氣團＋華南雲雨區」炸台！北東一片濕冷 低溫恐剩10度

情侶檔北市信義商圈空橋「實境活春宮」 法院判決曝光

冬天要結束？鄭明典用圖揭「1經典跡象」：春季快來了

自我斬首？共軍動盪恐「重創攻台實力」 吳峻鋕：習近平關心這件事

