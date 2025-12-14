搶發台幣穩定幣？專家：爭話語權鞏固台灣產業競爭力

（中央社記者蘇思云台北14日電）美元穩定幣大行其道，外界關注台灣是否有發行新台幣穩定幣的必要。專家表示，日本、韓國都積極布局穩定幣，背後著眼的就是掌握記帳權，台灣應發行新台幣穩定幣，一方面搶貨幣主權的話語權，也可鞏固台灣產業的競爭力。

2025年被外界視為「穩定幣元年」，美國總統川普扮演最大推手。穩定幣是一種虛擬貨幣，多數流通的穩定幣是跟法幣掛勾，以美元穩定幣為例，多以1比1與美元掛鉤。穩定幣如同數位資產市場的結算貨幣，個人可視時機與需求用穩定幣買賣鏈上的數位資產，像是虛擬貨幣、現實世界資產（RWA）代幣化等。

廣告 廣告

目前市面上99%的穩定幣為USDT與USDC等美元穩定幣，台灣是否需要發行新台幣穩定幣也掀起討論。金管會主委彭金隆日前表示，若台灣虛擬資產服務法草案完成立法，最快明年下半年可完成後續法制作業，草案並未提到穩定幣發行只限金融機構，只是初步規劃會從高度監管的金融業開始發行。

外界有聲音認為新台幣穩定幣應用場景不多，加上台灣現行支付非常便利，未必有發行新台幣穩定幣必要。彭金隆則認為，以國際貨幣清算角度來看，新台幣不是國際上主流貨幣，但如果RWA愈加普遍，甚至應用在國內支付，還是有新台幣穩定幣的存在空間。

台灣金融科技協會理事温宏駿接受中央社採訪時表示，穩定幣背後攸關的是貨幣主權競爭，事實上，穩定幣的場景僅從支付來看太過狹隘，畢竟如果只在台灣境內支付，交易不慢、成本不高，看起來似乎沒有痛點，但只要一涉及跨境交易，整套流程就會產生很大的「摩擦力」。

他進一步解釋，新台幣穩定幣真正的應用是拿來作為RWA交易媒介與計價使用，可以為鏈上金融商品做新台幣計價，如果台灣不發行新台幣穩定幣，金融產品設計與突圍能力可能因此弱化，商品也只能在國內流通，而無法在全球流通。

温宏駿說明，全世界有2套帳本，在原本的銀行體系帳本中，新台幣市占率確實很小，但全球發展穩定幣如今就是在發展另一套新帳本，各國著眼的是背後掌握的記帳權與數據。日本、韓國皆積極布局本國幣別穩定幣，就是希望在另一套新帳本中取得一席之地，台灣如果認為比不過美元穩定幣就不發行新台幣穩定幣，恐將錯失新機會。

有金融業者認為，穩定幣跨境金流未必成本很低，因中間牽涉轉換成本，從法幣轉成穩定幣再轉為法幣，事實上轉換成本並不低。

温宏駿分析，如果在兩套體系中轉換，經上鏈後再下鏈，成本可能達千分之五到百分之一，確實不低，但如果打造出生態系，最理想的狀況當然是不要隨意在兩套帳本中切換。

根據貿協經貿指數最新調查，有近5%台灣國內企業與逾10%海外台商嘗試以穩定幣進行跨境支付。温宏駿認為，台灣外銷導向科技業已經可能收到美元穩定幣，但如果台灣沒有新台幣穩定幣，企業如果要把鏈上美元換成鏈下新台幣，自然造成效率損失，也可能影響企業競爭力。

他分析，台灣有機會靠半導體產業一方面發行專用型美元穩定幣，可降低交易成本，取得國際競爭力；另一方面，台灣半導體、AI產業規模龐大，企業在上下游供應鏈中也可透過新台幣穩定幣付款，台灣應發行新台幣穩定幣。（編輯：林淑媛）1141214