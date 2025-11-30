搶白沙屯媽祖「限量年月曆」5千人搶排 空拍畫面曝

苗栗白沙屯拱天宮，今天早上9點發放媽祖限量年月曆。（圖／東森新聞）





苗栗白沙屯拱天宮，今（30日）早上9點發放媽祖限量年月曆，一早排隊人龍一路綿延超過兩公里，估計超過五千人排隊，其中排頭香、第一位的28日禮拜五就來排隊，另外廟方還準備30份大禮包，裡面有媽祖壓轎金、御守跟春聯等結緣小物，今年特別用抽的方式，讓大家都有機會拿到，有一家三口很幸運抽到兩包，高興的馬上去向媽祖還願。

白沙屯拱天宮外一早排滿民眾，整個巷子擠滿人一路往外延伸，空拍鏡頭更驚人，排隊人潮已經從廟裡一路排到海邊，估計超過五千人。大家全都是要來搶一年一度發放的白沙屯限量年月曆。排第一位跟第二位的民眾，28日就來卡位，連續等了3天，終於9點時間一到準時發放。

2026年限量的典藏月曆，從1月到12月，每一張媽祖神像都是不同角度，每個月份都有媽祖給的一句吉祥話，大家都希望能擁有一份，回家保平安。另外每年廟方都會準備30份驚喜包，裡面有紅包壓轎金、媽祖奶嘴、御守跟春聯等結緣品，過去是讓前30個人領，今年特別用抽的，讓大家都有機會。有白沙屯當地的一家三口，幸運抽中2包，興奮的到拱天宮答謝媽祖。

今年五月白沙屯媽祖進香，就吸引超過32萬人報名，沿途參加的人更是突破70萬人，大家相信白沙屯媽祖能保平安，每年的年月曆更是搶手，信眾不畏清晨低溫，也要坐在路邊排隊等候。拿到年月曆再到廟裡走走參拜，在歲末年終也希望媽祖能祈求保佑平安。

