搶白營票？應曉薇女別KP徽章

國民黨台北市議員應曉薇因涉入京華城案，遭到黨內停權處分，其女兒應佳妤有望「代母出征」北市第五選區（中正、萬華）。她在錄製影片時，別上「KP」徽章引發關注，被猜測是想拉攏民眾黨支持者。同樣表態參選該區議員的民眾黨發言人吳怡萱10日表示，歡迎應佳妤加入民眾黨；現任國民黨議員鍾小平則直言，「國民黨主席叫鄭麗文，不是柯文哲」，參選的必要條件就是政黨立場不能模糊。

應佳妤日前曾表示，「無論是否參選都已做好準備」，卻被網友批評「世襲」。她近日錄製影片時，更別上代表民眾黨前主席柯文哲的「KP」徽章，反問「難道民進黨的政二代有少過嗎？」請外界不要雙標，自己也藉此更加堅定回饋家鄉中正萬華的信念。

對於女兒被質疑想拉攏民眾黨選民，應曉薇昨回應，在收押期間「小草」追著囚車為她加油，她常教育女兒要知恩圖報，因此女兒別胸章的舉動是代表全家對小草們的感謝。

吳怡萱昨簡單回應，「樂見年輕人認同KP的理念，歡迎加入台灣民眾黨」；同欲參選該區的民進黨擬參選人康家瑋則分析，想藉此吸納白營選票，效果恐怕有限，因為在地無黨籍議員徐立信，先前就是因為有柯文哲的支持才當選，這次也必定會分走不少白營選票。

鍾小平直言，如果要爭取國民黨提名，別他黨主席的徽章相當不合理，「國民黨主席叫鄭麗文，不是柯文哲。」參選的必要條件就是政黨立場不能模糊，且當地目前有穩定的藍營4席、綠營3席、無黨籍1席選舉結構，應佳妤參選就會分食藍、白選票，最後都是民進黨得利。