搶看台日大戰！經典賽抽選落空不要緊 購買門票注意「這日期」

[FTNN新聞網]實習記者劉尚語／綜合報導

2026年世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月正式開打，中華隊被分在競爭激烈的C組，預賽將接連對上日本、南韓等傳統強權。分組名單曝光後，立刻引發台灣球迷高度關注，也掀起一波搶票熱潮。

2026年世界棒球經典賽（WBC）將於明年3月正式開打，掀起搶票熱潮。（圖／WBC官方）

本屆WBC C組賽事票務由日本「Lawson Ticket」系統負責，針對海外球迷採取抽選制而非即時搶票，登記時間為12日至15日，並於已於17日統一公布結果，網路上呈現幾家歡樂、幾家愁。不過，即便未能在第一階段中籤，球迷後續仍可把握2個購票管道。

首先，日本當地預售票將於12月18日上午9時起至12月22日上午10時59分開放販售，須具備Lawson Ticket會員資格，且僅限日本當地購買，對海外球迷而言門檻相對較高。

若無法透過日本通路購票，台灣球迷仍可關注下一階段的一般販售。2026年1月15日晚間6時，購票平台「eplus tickets」將全面開放販售，提供海內外球迷同步購票。該階段不需日本電話即可完成手續，付款方式僅限信用卡，每人最多可購買4張門票。未能順利購票的球迷，仍可把握後續時程，提前做好準備。



