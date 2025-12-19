搶看曙光夢碎！太平山元旦延後開園 一日遊無緣迎接

即將告別2025年，計畫2026年元旦第一道曙光的民眾注意了！宜蘭太平山國家森林遊樂區受聯外道路施工影響，元旦當天延後至上午7時30分開園，如果是打算一日遊的民眾，這次將無緣在山上迎接曙光。

太平山國家森林遊樂區。 （圖／翻攝自臉書／ 太平山國家森林遊樂區 ）

農業部林業及自然保育署宜蘭分署表示，太平山國家森林遊樂區以絕美日出景觀聞名，往年元旦都會提早至凌晨3時開園，讓一日遊遊客有機會迎接新年第一道曙光。不過，太平山莊目前已經客滿，想在園區內迎曙光的民眾已無法訂房。

受到宜專一線8.5公里處邊坡整治工程影響，太平山國家森林遊樂區自12月15日起調整開園時間。原本平日清晨6時、假日凌晨4時的開園時間，統一延後為上午7時30分。宜蘭分署指出，遊客若欲前往白嶺、見晴、太平山莊、蹦蹦車、翠峰湖等據點，需注意整點放行10分鐘的管制措施。

廣告 廣告

太平山國家森林遊樂區元旦贈紀念書籤。(圖/農業部林業及自然保育署宜蘭分署)

宜蘭分署補充，雖然元旦當天入園民眾無法觀賞新年日出，但入園時仍有機會獲得新年限量書籤，凡於 2026 年1月1日元旦當日入園遊客，每人皆可獲贈一張 「2026 新年紀念編號書籤」，數量有限，送完為止。此次發送之紀念書籤採限量編號設計，每一張皆具獨立編號，象徵獨一無二的新年祝福。其中，編號 NO.0001 的書籤，將由元旦當日第一位入園遊客獲得，並加碼贈送太平山文創商品福袋一份，期盼為新年的第一位旅人留下難忘回憶，也為 2026 年揭開美好序幕。

延伸閱讀

記得儲水！高雄4行政區12/30「停水9小時」 21萬戶受影響

桃機T3北廊廳12/25啟用 2027年再增13個登機門

東港東隆宮聖誕盛事！霸氣擺滿「580斤烏魚子」 連2晚爽吃