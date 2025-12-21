搶看跨年101煙火 信義區飯店住房將近客滿

（中央社記者余曉涵台北21日電）搶看101跨年煙火，信義區附近飯店跨年夜住房幾乎全滿，可望帶動飯店營收。除此之外，業者也觀察到因出國旅遊旺盛，今年訂房速度較往年緩慢。

台北101的跨年煙火每年都吸引不少旅客觀賞，今年長達6分鐘，採用義大利進口低煙煙火，搭配台灣年輕世代原創音樂。

周邊飯店跨年訂房率也表現亮眼，君悅酒店表示，12月的住房率逾90%，今年跨年12月31日住房已近全滿，住房率達97%，目前自12月24日起至明年1月1日，每日住房皆超過9成，期能有效帶動第4季全館營收。

台北艾麗希爾頓格芮精選酒店指出，目前跨年住房率約為7成滿，且相較去年，整體市場今年的跨年訂房速度略為放緩，主要觀察原因為部分消費者仍在觀望出國旅遊計畫，影響短期內的訂房決策。

除了信義區飯店外，台北不少飯店的訂房率也幾乎全滿，台北晶華酒店說，目前晶華酒店跨年的住房將近客滿，其中能看得見101煙火的房型大約在10月初就預訂一空，大部份以日本客為主，和往年不同的是，今年跨年訂房的速度比較慢、但房價比較高，大約增加2%到3%。

台北萬豪酒店表示，目前跨年煙火房已售罄，住房率近全滿，其他房型特別加贈位於36樓的高空跨年入場禮遇，一樣可以飽覽大台北天際線與台北101跨年煙火。（編輯：李淑華）1141221