搶看輝達總部！蔣萬安：北士科是全球AI心臟！再蓋超級堤防、社宅500戶

記者陳韋帆／台北報導

蔣萬安今日視察輝達總部的T17、T18基地，他表示，北士科將成為全球AI最強心臟。（模擬圖／台北市政府提供）

台北市長蔣萬安今日視察輝達即將進駐的北士科T17、T18基地。他表示，輝達的進駐代表全球市值最高的企業對臺北投下了信任票，確立了台北市在全球科技版圖的戰略地位，將成為全球AI最強心臟。地政局長王瑞雲指出，地政團隊已快速修正法源、完成新光解約，並將持續打造全台高科技最強產業鏈。

蔣萬安表示，此前與輝達全球不動產副總裁Scott Ekman會面時，對方已正式遞交投資意向書，這份文件象徵著全球市值最高企業對臺北市的高度肯定與信任。他指出，市府能取得此次成果，努力已3年之久，從2023年福國路銜接洲美快速道路引道啟用，2024年區段徵收工程全數完工，到今年福星公園地下停車場啟用，造就輝達最後選擇了北士科。

蔣萬安表示，北士科規劃逾500戶社宅，還會打造「超級堤防」。（圖／台北市政府提供）

蔣萬安：北士科將擁有逾500戶社宅 再打造超級堤防

蔣萬安進一步說明，市府在交通、基礎建設上累積了多項成果，包括明年福國消防分隊與福國社宅將相繼落成。

展望未來，市府將以「生活、生態、生產」三生一體策略持續打造北士科，並規劃逾500戶社宅，托育、日照、非營利幼兒園等服務一應俱全，打造全齡共融的宜居地區。

在生態方面，他表示，市府將結合防災以及生態景觀的「超級堤防」，還有透水鋪面的生態公園，讓北士科成為防災、生態、淨零的生態區。

王瑞雲指出，北士科是全國首創採先建後遷方式辦理區段徵收，目前科專區開發率已達58%，加上輝達、金仁寶等旗艦企業將投入營運，加速打造高科技產業鏈。（圖／台北市政府提供）

北士科為全國「先建後遷」首例 專區開發率已達58％

地政局長王瑞雲指出，地政團隊已於11月順利與新光人壽解約並取回土地，後續將透過都市計畫變更程序，將T17、T18兩塊基地完成合併，為輝達總部建設排除障礙。她表示，北士科是全國首創採先建後遷方式辦理區段徵收，目前科專區開發率已達58%，加上輝達、金仁寶等旗艦企業將投入營運，加速打造高科技產業鏈。

未來，王瑞雲表示，地政團隊將持續努力拓展臺北科技廊帶，使北士科串聯南軟、內科。同時，當地居民期盼半世紀的社子島開發亦穩健推進，市府持續與居民溝通、凝聚願景，並以完善安置、保障居住權益為核心，目前協議價購及公聽會等各項程序皆依序辦理。

