搶看！小新迷暴動 全亞洲最大《蠟筆小新》35周年最狂版本落腳台北華山
記者李鴻典／台北報導
小新療癒爆擊警報！席捲全球 35 年的日本原創漫畫《蠟筆小新》35周年特展登場！「蠟筆小新『玩轉！時空大冒險』互動體驗展」正式於2026 年 1 月 10 日至 4 月 4 日進駐台北華山 1914 文化創意產業園區！被譽為全亞洲最大、互動性最高的小新展，本次展覽於華山打造兩層樓、佔地近400坪的沉浸空間，規劃10大完整主題展區，除了重現《蠟筆小新》多部劇場版的經典場景、特設主題博物館，更秘密開啟終極挑戰任務，帶來一場驚險刺激的高互動跨時空冒險！
「蠟筆小新 玩轉！時空大冒險 互動體驗展」自1/10起於台北華山「中4B」場館，首度規劃超大腹地雙層展區，集結10大主題場景，完整串聯漫畫、動畫以及多部電影精華橋段，展區開場即由「野原家客廳」的介紹影片揭開序幕，除了重現原汁原味的生活場景，影片更特別邀台灣官方配音員為小新、廣志與美冴獻聲，彷彿推開家門就聽見野原一家日常對話，將瞬間喚醒童年記憶，正式展開這趟時空冒險。
展覽融合互動遊戲、光影視覺與環繞音效，生動重現《蠟筆小新》笑中帶淚的代表性場景，包括野原家客廳、外星太空船、未來城市、夢之世界、森林探險、忍者村、康達姆機器人、「台北特攝區」、以及「小新的時光之旅」與「小新博物館」。
全區以遊戲體驗與場景重現開啟多重感官體驗，同時引領觀眾回顧經典電影，透過深入介紹35年來作品發展與多元面向，全面認識這個陪伴世代成長的經典 IP，並在交織歡笑與淚水中走進小新的奇想世界。
「蠟筆小新 玩轉！時空大冒險 互動體驗展」本次來台更祭出限定的「台北特攝區」，以《蠟筆小新：3 分鐘百變大進擊》為靈感，首度將電影中真假小新正面對決的經典橋段搬進台北街區，帶領觀眾沉浸於「巨大化小新」的震撼場面中。
展區場景細節亦高度還原台北城市風貌，除了參考華山的實際街道設計，背景更融入台北101、國父紀念館等在地色彩建築，營造宛如電影實景拍攝的臨場感。該區更特別規劃縮小比例造景的打卡區，營造特攝電影拍攝現場的視覺效果，讓觀眾彷彿走進巨大英雄與怪獸交戰的片場之中，此區的互動遊戲則邀觀眾化身戰鬥成員，加入打怪行列，一同守護打卡區中的民眾，成為「台北特攝區」的關鍵角色，為展覽注入僅限台北才能體驗的專屬驚喜。
忠實粉絲心中的終極朝聖地——「小新博物館」，將鉅細靡遺呈現作品 35 年的創作軌跡與感動瞬間，從臼井儀人老師的介紹、角色關係圖、作品發展簡史、到珍藏電影海報及水彩畫展區，層層堆疊出小新宇宙的誕生軌跡。現場也搶先獨家釋出22款獨特造型的超萌微型小新公仔，每一款迷你模型皆有代表的一部大電影，同時更首度亮相2025年最新登場的印度造型版小新，無論資深鐵粉或新手入坑的觀眾，都能收穫滿滿驚喜與感動！
春日部突陷神秘時空亂流危機，一起與小新、小白拯救失散的春日部居民，親身投入被時空漩渦席捲的熱血行動吧！作為全亞洲互動性最高的小新展，本次展覽特別推出專屬手機應用程式遊戲，入場前下載即可化身時空救援員，踏上緊張刺激的救援任務。
於展場各區掃描隱藏二維碼，即可逐一解鎖待救援角色，部分隱藏關卡更設有高難度挑戰，只有高分玩家才能拯救隱藏角色！
冒險結束後，將步入情懷濃度最高的「小新的時光之旅」，在由動畫、漫畫與電影分鏡交織而成的光影隧道中，重溫《蠟筆小新：暴風森林大作戰》、《蠟筆小新：超時空！我的新娘》及《蠟筆小新：激戰！塗鴉王國與差不多四勇者》等經典篇章，與小新一起踏上回家的旅程，為冒險畫下溫暖句點。
蠟筆小新「玩轉！時空大冒險」巡迴來台，特展門票即日起於KKDay、Klook、FamiTicket、INCUTix、Udn等平台開賣，包含單人票NT$400、雙人票NT$720 TWD，另正式推出台北限定特典套票，NT$850即可獨家收藏單人門票與限定壓克力立牌，以「時空冒險」為主題設計，搭配可自由旋轉的漩渦背景，完美展現小新招牌的招牌萌趣，特典套票數量稀有限量發售，錯過不再！
《Lycoris Recoil 莉可麗絲》自2022年播出後，以原創動畫在市場上創造亮眼表現，憑角色魅力、動作戲張力與細膩情感線掀起話題，並創下巴哈姆特動畫瘋首部突破700萬觀看的原創作品紀錄。作品後續更推出衍生小說，拓展世界觀，使其人氣持續攀升。《Lycoris Recoil 莉可麗絲展～seize the day～》將動畫經典場景、角色細節與幕後製作魅力，濃縮成為一場沉浸感十足的體驗。
展覽以作品核心場景「LycoReco 咖啡廳」作為開頭，依動畫原畫比例重現櫃檯、窗格與室內氛圍，從牆面配色到擺設都忠於原作。粉絲踏入即能感受到千束、瀧奈的日常與任務之中，而最強駭客Walnut的壁櫥工作站，也以立體造景呈現，忠實還原動畫中場景。
重回經典的場景——備受日本粉絲備受喜愛的「水族館場景」，以大型投影創造深海氛圍，結合光影變化音效，讓觀眾能走入畫面之中，重溫那段經典瞬間。
除了引進在日本廣受粉絲喜愛的夏威夷區等展覽內容外，還包含首次於海外展出的角色等身壓克力立牌等。完整展區仍保留多項驚喜尚未公開，例如串連千束與瀧奈的故事和細節滿載的DA總部場景，以及製作團隊繪製的精美簽名板等內容，將在開展後由粉絲親自揭曉。
台北站更特別打造「台灣限定拍照區」，讓粉絲能拍出專屬於台北站的紀念照。《Lycoris Recoil 莉可麗絲展～seize the day～》1月10日至3月1日在松山文創園區南向製菸工廠登場。
2026台北國際動漫節將迎來重量級聲優嘉賓，日本超人氣動畫《藥師少女的獨語》主角「貓貓」的聲優悠木碧，正式宣布將於2026年2月7日親臨活動現場，由東寶與回歸線娛樂共同舉辦《藥師少女的獨語》聲優見面會，主角「貓貓」悠木碧將於現場重現經典配音橋段，更有機會聽到「悠木碧」各種心得分享與粉絲交流。
活動尾聲安排聲優親自目送每一位粉絲離場的環節，為參與者留下難忘回憶，成為本屆動漫節最受矚目的活動之一。本活動將於1月14日中午12:00於KKTIX售票平台起售，喜歡《藥師少女的獨語》的粉絲務必把握購票！
2026新年動漫趴第一彈，「曼迪動漫狂歡祭」即將在1/17-3/8，於新光三越信義新天地A11熱情開跑！由《時光代理人》及《火影忍者》領軍，還有《名偵探柯南》《Silent Witch沉默魔女的秘密》《紫羅蘭永恆花園》等熱門動漫大作，近千款超夯動漫周邊同步集結，不只有好拍的打卡牆，現場滿額再加贈《時光代理人》A6冷燙工藝紀念卡，總計12款美圖等你收集。
