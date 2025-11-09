搶票了！頑童宣布台中加場 瘦子嗆聲：見識沒見過的舞台

〔記者張釔泠／台北報導〕 頑童MJ116「OGS」台中洲際演唱會昨天ㄧ開賣即秒殺2.5萬張票券，沒搶到票的網友紛紛哀嚎，掀起熱烈討論。頑童三人在結束工作後開啟直播，吃著火鍋的他們，一下加湯、一下加肉、一下加菜，就是不公布加場，讓底下留言粉絲超心急。最終瘦子鬆口宣布加開2/1(日)一場，11/15(六)開始售票。

對於再度創下紀錄，頑童三人都表示「超級感謝」，並興奮直呼要和大家一起「創造嘻哈歷史」。瘦子更在先前就嗆聲表示：「戶外場一定要放超盛大的煙火，跨年等級！每兩首歌就要炸一次，讓大家見識從沒看過的頑童舞台！」大淵則笑說：「已經有買到1/31票的老鄉，下禮拜六記得要繼續搶票，大家都要一起上車，創造史上最盛大的嘻哈盛事！」小春則表示：「謝謝大家捧場，讓我們可以再次加場一起玩！」

「OGS」加場演唱會票券將於11/15(六)開賣，細節可上本色音樂官方網站查詢。

