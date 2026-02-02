搶票了！ONE OK ROCK大巨蛋、SEVENTEEN小分隊CxM雄蛋演唱會都加場 售票日同一天

ONE OK ROCK、CxM今相繼宣布加場喜訊。翻攝FB@KKLIVETW、翻攝FB@imetaiwan

日本搖滾天團ONE OK ROCK將在4月25日唱進台北大巨蛋，成為首組在大巨蛋開專場的日本藝人，在台灣粉絲的熱情搶票下，今（2日）宣布4月26日加開1場；SEVENTEEN小分隊CxM也將在4月25日、26日唱進高雄巨蛋，今也宣布加場資訊，24日加開1天，將一連在港都陪台灣CARAT克拉（粉絲名）連嗨3晚！

ONE OK ROCK將在4月把全新世界巡迴演唱會「DETOX」帶來台灣，消息一出讓粉絲迫不及待準備搶票，在粉絲的熱情呼喚下，今發出加場公告，加場門票將在2月6日中午12點起開放國泰世華CUBE信用卡友優先購，2月7日中午12點在 KKTIX全面開賣。

而同一週將唱進高雄巨蛋的CxM，今也宣布票券完售，4月24日加開一場的好消息，加場門票將在2月7日中午12點在拓元售票系統開賣。兩團粉絲預計再掀搶票大戰。

ONE OK ROCK DETOX Asia Tour 2026 in Taipei

✦ 加場日期：2026 年 4 月 26 日 (日) 19:00

✦ 演出地點：臺北大巨蛋 [ 台北市信義區忠孝東路四段 515 號 ]

✦ 啟售時間：2026 年 2 月 7 日 (六) 中午 12:00

✦ 票 價：NT$6,280 / 5,680 / 4,880 / 4,480 / 3,880 / 2,880 / 2,480 / 1,880 [全場座席]

*身障席 NT$2,840 (B1) / 2,240 (L2)

✦ 國泰世華CUBE信用卡優先購：2026 年 2 月 6 日 (五) 中午 12:00 起至 23:59 止

· 優先購票僅限透過 KKTIX 官網，限量售完為止。

· 僅限國泰世華CUBE信用卡卡友，且已完成實體卡開卡者。不適用其他卡別。

· 階段性售票數量有限，不保證座位排號一定優於正式開賣，敬請理解。

✦ 售票連結：https://kktix.link/f64b56

CxM [DOUBLE UP] LIVE PARTY in KAOHSIUNG

加場：2026/04/24（五）7:30 PM<br /> 演出地點：高雄巨蛋<br /> 演出票價：$6,880 / $6,280 / $5,880 / $4,880 / $3,880 / 一般身障票$3,440 / 輪椅身障票$1,940（本次演出為全場實名制）<br /> ❋ 一般售票日期：2026/2/7 (六) 中午12點 拓元售票 開賣<br />



