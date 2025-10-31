搶票倒數！落日飛車「明年北流開唱」主唱國國預告：沒有加味精

記者徐珮華／台北報導

樂團「落日飛車」將於2026年1月17日在台北流行音樂中心舉辦「Q來Q去」亞洲巡迴首場演唱會，門票將於今（31）日中午12時在KKTIX與全家便利商店FamiPort準時開賣。這場演出不僅是樂迷迎接新年的浪漫開場，也象徵樂團回歸最純粹本質的聲音之旅。

落日飛車將唱進北流。（圖／華納音樂提供）

主唱國國表示，這次演唱會並未邀請嘉賓，是希望讓大家聽見最純粹、沒有加味精的落日飛車，「有時候什麼都不加，反而更能聽見我們之間的默契」，此外也會讓觀眾坐著、舒服地聽，希望每個人都能在聲音裡找到屬於自己的放鬆節奏。而他前陣子才以「AAA」組合在北流開唱，這次回歸落日飛車本體，坦言心情上輕鬆許多，就像回到最初做音樂的自在狀態。

廣告 廣告

落日飛車國國預告演唱會「沒有加味精」。（圖／華納音樂提供）

至於巡演名稱「Q來Q去」的靈感，國國則引用詩人徐志摩的詩句，笑說「悄悄的我走了，正如我悄悄的來。我揮一揮衣袖，不帶走一片雲彩」，呼應落日飛車一貫的浪漫氣質與流動感。

更多三立新聞網報導

斷聯球友王子5年！羅志祥談「偷吃粿粿風波」認了：沒資格評論

孫協志全招了！7年前「愛情、工作陷低潮」苦勸自己：別想不開

昔爆熱戀王子邱勝翊！粿粿好友席惟倫「力挺范姜彥豐」1動作表態了

獨家／16歲「航運千金」被酸靠爸出道！欣菲嘆沒運氣：一度想放棄

