搶票出奇招！迷妹月老廟求見「老公」 供品還附偶像周邊+座位圖

台南四大月老之一的祀典武廟，月老最近承接新業務，不只牽紅線，現在還得幫迷妹們搶「老公」的演唱會門票。且供品不只有常見的甜食，迷妹們更附上偶像的詳細資料、心儀的位置，盼望月老能牽起與偶像的緣分。

月老廟內香火鼎盛，但這供品卻不是常見的甜點，而是偶像周邊，迷妹們獻上男團桌曆、成員小卡及生日，還有演唱會資訊與座位圖、想搶到的門票細節等。除了周邊外，迷妹們也沒忘了月老最愛的甜食，包裝上也同樣寫滿搶票成功的願望。

廣告 廣告

給月老的供品上還附有演唱會的座位圖、偶像周邊。圖／台視新聞

原來追星如同談戀愛，粉絲們參拜月老希望有助牽起與偶像間的紅線，順利親眼見上偶像一面。祀典武廟主委林培火表示，「武廟是服務業，歡迎大家都來，供品隨緣就好，神明不會跟你計較」。另外也有民眾表示相當樂見這個狀況，「給月老新的任務，如果說讓他們也有些連結，我覺得也很棒」。

台南／黃富祺、林怡萱、王超羣 責任編輯／陳俊宇

更多台視新聞網報導

不求脫單？韓國團拜月老 見「桌上擺滿1物」疑惑

中秋節=月老生日！拜月老5禁忌 台中樂成宮聯誼活動秒殺額滿

超浪漫！「1314諧音梗」路牌 成七夕爆紅打卡點