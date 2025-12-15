搶票大戰出奇招！網友推手機放「電鍋」助攻

記者賴一銀、劉瀚煒 / 台中報導

港星鄧紫棋宣布，明年4月將在台北開唱，又將引發歌迷之間的搶票大戰，現在就有網友分享新招，把手機放在電鍋的「內鍋」裡可以增加搶票成功的機會，難道科學的盡頭是玄學嗎？有理化老師認為，可能是電鍋反射增強電磁波，提高了手機的通訊速度。

民眾：「可能就是會去網咖特別搶票，因為網咖網速會好一點。」

民眾：「手機拿去過香爐嗎？」

民眾：「大家都會講好時間，互相提醒，一起在那個時候去搶。」

追星族搶票各有秘招，尤其是現在，港星鄧紫棋睽違七年終於再宣布明年4月將降臨台北舉辦演唱會，預計又將引發一場搶票大戰。

記者賴一銀、劉瀚煒：「現在網路上開始熱議，只要將手機放到電鍋的內鍋裡，就可以增加搶票的成功率。」

不管是追星族搶演唱會門票，或是北漂族搶回家的車票，搶票一直以來都是台灣人的全民運動，但這電鍋搶票法大家似乎還抱有存疑。

民眾：「想太多，哈哈哈，不可能啦。」

民眾：「如果是真的很想搶到這個票，我還是會相信。」

民眾：「感覺還滿想嘗試看看的，科學的盡頭就是玄學嘛哈哈。」

有網友分享新招，把手機放在電鍋的「內鍋」裡可以增加搶票成功的機會。

這電鍋搶票法難道也是一種玄學嗎？但似乎還真的有一點科學根據，根據理化老師表示，有可能是手機在鐵鍋內增強了電磁波反射，進而增加了通訊效果，是否真的有效？仍然抱持存疑態度。但為了搶看心愛的偶像一面，鐵鍋也成為粉絲們手邊的搶票工具。

