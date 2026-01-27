搶票注意！台鐵228連假逾期未取車票：1／29重新釋出

台鐵228連假疏運訂票概況出爐。（蔡明亘攝）

台鐵公司今日零時起開放228連續假期（2月26日至3月2日）全線訂票，截至上午9時，完成3萬703筆、5萬2117張訂票。台鐵也公布東部幹線、西部幹線及南迴線各日空位概況，部分長途自強號仍有座位。

台鐵公司表示，旅客完成訂票後，敬請於2日內（含訂票當日）至台鐵各售票車站及便利超商（統一、全家、萊爾富、OK）取票；或利用「網路信用卡付款購票系統」及台鐵e訂通APP付款購票。逾期未取之車票，將於1月29日上午9時重新釋出。因旅客隨時有退、換票情形，詳細餘票請查詢台鐵訂票網頁剩餘座位查詢功能。

台鐵公布截至今日上午9時車票預訂概況，東部幹線台北往花蓮、台東方向，2月26日至2月27日，長途自強號各時段仍有餘位；台東、花蓮往台北方向3月1日長途自強號各時段仍有餘位。

西部幹線台北往高雄方向，2月26日至2月27日，長途自強號各時段仍有餘位；高雄往台北方向3月1日長途自強號各時段仍有餘位。

南迴線高雄往台東方向，2月26日至2月27日，長途自強號各時段仍有餘位；台東往高雄方向3月1日長途自強號各時段仍有餘位。

此外，2月26、27及3月1日加開之實名制列車，將於1月28日0時起開放設籍於花蓮縣、台東縣之現住人口與國民身分證統一編號第1碼為U或V及上開兩者之配偶與直系血親1親等國民訂票。

