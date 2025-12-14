搶票狂轉圈圈！她靠「這物」3分鐘入手金唱片門票

有網友在社群平台分享，只要將手機放入電子鍋的內鍋，就能在3分鐘內購票成功。（示意圖／翻攝自photoAC）





被譽為「韓國葛萊美獎」的金唱片頒獎典禮，將於2026年1月10日在台北大巨蛋盛大登場。昨（13）日門票一開賣，不少民眾紛紛湧入購票系統，而且需要耐心等候，才能確定是否有購買成功。不過，也有網友在社群平台分享，只要將手機放入電子鍋的內鍋，就能在3分鐘內購票成功。貼文一出，也讓不少網友直呼「下次試試看」。

根據IBON官方公布的售票流程，整體來說，是需要耐心等待的。用戶需於開賣前登入帳號進入等待室，等待系統分配序號，進入票區後選擇數量並勾選「接受不連位」，再打驗證碼送出。不過，在搶票時卻因等待時間過長，引發網友不少討論。

不過，也有網友分享搶票的「都市傳說」。原PO在Threads發文分享，只要將手機放入電子鍋的內鍋，就能在三分鐘內購票成功，直呼「電鍋超有用，我3分鐘就進去了，美美get」。下方也有網通工程師在下方熱心解答，將電鍋放進鍋內，可以阻擋亂訊干擾，並將能將四散的電磁波集中在接收端，讓wifi訊號達到明顯提升的效果。

貼文曝光後，網友留言討論熱烈，有人笑稱「這是請灶神幫忙搶票的意思嗎」、「都市傳說太厲害了」、「學到了，下次試試看」。此外，除了昨日的金唱片頒獎典禮，在12月17日時有樂團CNBLUE、12月20日有樂團FTISLAND、以及在今日中午12時左右，女團FIFTY FIFTY也將展開售票，提醒民眾不妨可以試試這種方法，看看「電鍋」是否靈驗。

