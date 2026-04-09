搶票被鎖帳號終身！拓元回函內容曝光 苦主氣炸：一直搞我

【緯來新聞網】售票系統拓元爆出大批用戶被鎖帳號，而且還是「鎖終身」，引發一票苦主在社群網路哀號抱怨，甚至向消保官申訴。對此拓元嚴正發聲，強調「截至目前為止，尚無任何經申訴後證實系統誤判之案例」，引發軒然大波。

大批網友抱怨，拓元帳號被鎖。（圖／翻攝自拓元售票系統臉書）

Threads近日出現許多網友討論，有關於拓元帳號被鎖，其中一名男網友就透露，當初搶票的時候也是刷太快，後來就發現帳號被鎖了，嘗試各種辦法，向官方提出註銷帳號也無效，最後找了消保官來解決，卻只獲得拓元的回函，問題還是存在。



拓元回覆：「若使用者一邊咒罵黃牛使用程式大量掃票可惡，自己卻為自己找任何理由來試圖打破、違反遊戲規則，明明使用外掛程式還要聽從某外掛製作者的煽動，浪費行政資源進行無謂的申訴，那本公司也應有拒絕不售歡迎之消費者的權利」。



該名網友看完後傻眼，明明自己沒使用機器人，卻被如此認定，痛批：「講得有夠難聽，也不拿出我使用機器人的證據」，自己帳號被鎖終身，直接不用追星了，「一直搞我是想怎樣，總結，被鎖之後帳號復原機率0％」。



對此拓元在官網發表聲明，重申「任何透過購票程式、自動化工具或其他類似方式增加購票速度的行為，均屬不當使用，拓元絕不容許」，對於已遭鎖定或停權之帳號，若會員主張權益受損，可依現行法制途徑，逕向各地消費者保護官提出申訴，不過截至目前為止，尚無任何經申訴後證實系統誤判之案例，「提醒所有會員勿心存僥倖或嘗試使用任何影響購票公平性的工具或方式」。

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