搶票要快！台鐵加開春節全線列車64班、自強自由座限量販售2/5起開搶

台鐵公司宣布春節連假加開第三波班次疏運旅客。 圖：台鐵公司/提供

[Newtalk新聞] 今年春節將迎來9天連續假期！為此台鐵宣布將自2月14日起至22日期間全線再加開各級列車64班；西部幹線EMU3000型列車則暫停自由座，改為乘車當日限量發售，加開列車將於2月5日零時開放訂購票。

台鐵公司表示，為因應春節連續假期疏運旅客需要，自2月14日(星期六)起至2月22日(星期日)全線再加開各級列車64班，其中6班為東線對號列車，6班為西線對號列車，預計整體春節連假運能較平日增加8%。

廣告 廣告

此外，春節疏運期間(2/12-2/23)，西部幹線EMU3000型列車暫停自由座服務，改為乘車當日限量發售200張無座票(禁止進入6車)，欲搭乘的旅客可經由官網訂票，車站窗口、自動售票機取票或使用「台鐵e訂通」APP 取票。

另加開列車訂於2月5日零時起同步開放網路、台鐵e訂通、超商及電話語音訂票。相關加開列車車次、時刻，民眾可於台鐵公司官網及「台鐵e訂通」APP查詢。





查看原文

更多Newtalk新聞報導

中部以北今濕冷低溫探13度! 明起回暖、週六大陸冷氣團報到再轉冷

謝典霖開箱700坪豪宅惹議 許美華：批賴清德祖厝的「徐巧芯們」呢

東線對號加開列車車次、時刻。(台北往返花蓮、台東) 圖：台鐵公司/提供

西線對號加開列車車次、時刻。(台北往返高雄) 圖：台鐵公司/提供

西線區間快車加開列車車次、時刻。(南港往返彰化) 圖：台鐵公司/提供

東線區間快車加開列車車次、時刻。(湖口往返台東) 圖：台鐵公司/提供

西線區間快車加開列車車次、時刻。(七堵往返鳳山) 圖：台鐵公司/提供

西部幹線EMU3000型列車限量發售，無座票班次。 圖：台鐵公司/提供

西部幹線EMU3000型列車限量發售，無座票班次。 圖：台鐵公司/提供

西部幹線EMU3000型列車限量發售，無座票班次。 圖：台鐵公司/提供