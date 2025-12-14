搶票預備！鄧紫棋宣布明年台北開唱 本人「含淚」發聲

香港實力派歌手鄧紫棋宣布將來台開唱。（圖／翻攝自鄧紫棋IG）





香港實力派歌手鄧紫棋憑藉《我是歌手》爆紅，擁有許多膾炙人口代表作，更曾在2013年入圍金曲歌后。日前才傳出她有望在台開唱，沒想到主辦單位「理想國」今（14）日曬出海報證實消息，鄧紫棋本人也發聲。

鄧紫棋明年4月將在台北舉辦演唱會。（圖／翻攝自理想國臉書）

鄧紫棋明年4月將在台北舉辦演唱會。（圖／翻攝自理想國臉書）

理想國在臉書指出，鄧紫棋明年4月將會帶著「I AM GLORIA 世界巡迴演唱會 2.0」降臨台北，詳細的時間、地點以及票價都尚未公布，不過這也是鄧紫棋睽違6年來台開唱，讓粉絲相當期待。

廣告 廣告

對此，鄧紫棋也轉發官方貼文到限時動態，並寫下「關於GLORIA快要來台北」，並附上含淚、愛心的表情符號，粉絲也湧入貼文留言「終於」、「可以多開幾場嗎」、「好感動，終於」，還有不少人許願高雄場。

鄧紫棋轉發官方貼文。（圖／翻攝自鄧紫棋IG）

鄧紫棋轉發官方貼文。（圖／翻攝自鄧紫棋IG）



【更多東森娛樂報導】

●惡火動盪人心！香港演唱會陸續取消 謝霆鋒、吳慷仁都發聲

●慟！ 杜汶澤念心經祈福 謝霆鋒、黃秋生替警消打氣

●心碎香港惡火！鄧紫棋開唱突淚崩：只想你們好好活著

