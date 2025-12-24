搶票？ 藍白推「未來帳戶」 綠推「轉大人ETF」

黃國昌（圖／TVBS資料畫面）

國民黨和民眾黨的智庫對接後，將於明天共同推出名為「台灣未來帳戶TFA」的法案，該法案規定政府將為每位12歲以下的孩童帳戶存入5萬元，供家長投資成長型ETF，預計孩子18歲時可提領至少10萬元。 民進黨立委郭國文也提出類似的法案，名為「轉大人ETF」，針對1至10歲的孩童，政府與家長每月各撥1200元投資ETF，估計孩子18歲時可領取超過100萬元。

民眾黨主席黃國昌與國民黨主席鄭麗文宣布，此為藍白智庫對接後共推的第一個政策，目的是為台灣孩童創建人生的第一桶金。 郭國文立委表示，他的「轉大人ETF」計畫將補助100萬名小朋友，預算約144億元。 國民黨與民眾黨的版本主要由政府出資，存入5萬元後以成長型ETF為主，家長可選擇投資或加碼，預計孩子18歲時可提領約12萬元。

郭國文的版本則要求家長與政府共同每月撥款1200元，投資期間為孩童1至10歲，預計18歲時可提領超過100萬元。 兩個版本均不排富，即所有孩童無論家庭經濟狀況如何均可受益。 國民黨文傳會主委吳宗憲表示，這個政策已經討論很久，如果大家意見一致，他認為這是好事。 兩個版本都有明確規定，家長不能提前領出基金，而藍白版本預計將溯及既往，即法案通過後，每位12歲以下的孩童都能受益。

郭國文版的資金來源是家長和政府共同出資，而藍白版則主要由政府出資。 1一位國小學生家長表示，如果政府有出錢，可能會增加生育率，但即使是政府出錢，這些資金仍然來自人民的稅收。

