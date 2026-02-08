搶科技人才? 印度飛餅師傅成「外籍專家」 湘發錢挨轟

中國為和美國等西方國家搶科技人才，去年起推出包括「K字簽證」等優惠條件吸引外籍高端人才赴華。不過近日，湖南邵陽將兩名印度籍的飛餅（甩餅）師傅認定為「外籍專家」，還發放了慰問費給兩人。消息傳出讓全中國炸鍋，網民們齊聲斥責「太荒唐了」，將湖南邵陽官方罵上熱搜第一，並嘲諷「飛餅『科技』含量在哪？因為機器和麵？」、「K簽人才？」、「為用元指標，專家認定沒底線了」、「美國籍漢堡師傅等等給發了吧」。對此，邵陽市代管的邵東市科技局表示，「我們只是經辦單位，也在等邵陽市科技局的答覆」。

據海報新聞報導，湖南邵陽這兩名印度籍飛餅師傅被認定為「外籍專家」，並由官方給每人發放了1000元人民幣（約144美元）的慰問費，引發網友關注。

上觀新聞報導，這兩名印度籍飛餅師傅分別供職於邵東市兩家不同的餐飲店。其中一家店長說：「我們拒絕回答關於店裡印度飛餅師傅的任何問題。」

對此，邵東市科工局工作人員表示，確有發放相關費用，但外籍專家的認定和錢款來源都是邵陽市科技局，科技局那邊暫時也沒有公布具體的政策，「我們只是經辦單位，也在等邵陽科技局的答覆」。而邵陽市科技局尚未對此公開答覆。

相關消息被媒體披露後，很快被網友們罵上了微博熱搜第一，網友紛紛嘲諷及怒批：「太荒唐了」、「為什麼不給農民養老金提高100元？」、「這個局錢太多了」、「南韓籍泡菜師傅、美國籍漢堡師傅、土耳其籍烤肉師傅、英國籍炸魚薯條師傅已在路上」、「肯定有指標，找人湊數」、「飛餅是科技人員，那種田的中國農民無可厚非也是技術人員」、「什麼年代了還崇洋媚外」、「我們專家門檻這麼低？」

中國對外籍專家認定主要依據其專業技能、學歷、工作經驗及對當地經濟、科技的貢獻，將其納入「外國人才」（A類）或「外國專業人才」（B類）管理，並享受相應的簽證便利、所得稅優惠、子女教育與醫療補助等政策。據報導，這兩名印度飛餅師傅被認定成B類人才，屬於中國經濟社會事業發展急需的外國專業人才。

據看看新聞、極目新聞評論，其實，當地對於外籍人才早有「高層次人才分類認定」體系。海外院士、科技領軍者、高薪高管，都位列其中。但從現有信息看，印度飛餅師傅崗位性質與政策中「高端人才」、「核心技術」、「科研合作」等關鍵詞毫無關聯；即便技能嫻熟，也難以構成「專家」認定的充分依據。官方迄今未說明認定依據，這種「只發錢、不解釋」的做法，削弱的是公共政策的嚴肅性，應調查當地或其他地方是否有類似「專家」的亂象。

