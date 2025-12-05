搶節慶商機！香氛添儀式感 團購網雙12優惠

▲品牌特別推出多種系列擴香瓶，搭配充滿佳節氣氛的顏色與圖案設計，帶來簡單而溫暖的節慶氛圍。(COCODOR提供)

[NOWnews今日新聞] 歲末將至，節慶氣息越越來越濃厚。除了採買年終好物，為居家添上應景的布置與迷人香氛，也能讓空間瞬間充滿儀式感。COCODOR推出燦金聖誕樹、DINOTAENG系列以及聖誕小熊等擴香瓶，還有香氛蠟燭等多款應景商品，輕鬆打造洋溢佳節歡欣的室內氛圍。486團購自即日起至12月16日展開雙12狂歡購物節，祭出多項家電、寢具與生活用品優惠，滿足民眾提升居家品質的多元需求。

▲品牌特別推出多種系列擴香瓶，搭配充滿佳節氣氛的顏色與圖案設計，帶來簡單而溫暖的節慶氛圍。(COCODOR提供)

韓國專業香氛品牌COCODOR今年秋冬特別推出DINOTAENG系列商品。「DINOTAENG歡樂系列擴香瓶+鑰匙圈吊飾」結合花香調、木質調、香草調等香氣，搭配充滿佳節氣氛的顏色與圖案設計，以及洋溢童趣的木質造型擴香棒，帶來簡單而溫暖的節慶氛圍。「DINOTAENG冬季系列擴香禮盒+環保購物袋」12月8日正式開賣。可以說是家中必備香氛小幫手的「香氛噴霧」，可以使用在織品上 ，還具有去味消臭的功能，「DINOTAENG在家 系列香氛噴霧」有3種選擇。

廣告 廣告

「燦金聖誕樹擴香瓶」以燙金處理的紙盒包裝，搭配金色瓶蓋及木質造型香棒，結合迷人香氣傳遞滿滿祝福心意。美式賣場限定「聖誕小熊擴香禮盒」以充滿童趣的小熊玩偶，搭配充滿佳節氛圍的綠葉與漿果裝飾配件，結合韓國人氣經典香氣，讓人愛不釋手；同步也推出「聖誕樹擴香禮盒」，將聖誕樹直接變成擴香瓶，搭配馴鹿和聖誕老公公的玩偶裝飾，更是吸睛。「旋轉燭罩+大豆蠟燭」可說是近年來廣受歡迎的交換禮物選擇。COCODOR的大豆蠟燭，香味多元，品牌官網特別針對3種指定款式的融燭燈，分別推出香氛蠟燭或大豆蠟燭的組合優惠。

▲提升生活質感的寢具，適合想在冬季打造更溫暖舒適睡眠環境的族群。(486團購提供)

486團購表示，今年雙12將以「暖心迎新年」為主軸，希望透過高品質、實用性強、價格具競爭力的商品，陪伴民眾度過濕冷冬季，也為即將到來的新年提前打造煥然一新的居家生活。 486團購觀察，雙12檔期的消費趨勢明顯集中在「年終大掃除」與「冬季抗寒」兩大方向。清潔家電方面，高效、一次到位的旗艦級機種詢問度大幅升高；在冬季濕冷需求帶動下，除濕機與暖烘機銷量同樣攀升。除家電外，提升生活質感的寢具也持續熱銷，像是羽絨被、石墨烯銀離子澎澎棉花被等，適合想在冬季打造更溫暖舒適睡眠環境的族群。

更多 NOWnews 今日新聞 報導

郡都集團攜手日本三菱地所亞灣區「郡都大成」動土

智慧醫療新篇章！金屬中心自主研發rTMS治療系統技術移轉台朔重工

高醫智慧醫療全面升級 醫療科技展亮相亮點成果