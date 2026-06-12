搶籃籗會擺攤出奧步！ 盜個資衝中籤率遭本尊抓包

將 Yahoo 設為首選來源，在 Google 上查看更多我們的精彩報導

曾男為抽高雄籃籗會攤位，盜用他人個資登記，遭本尊抓包報警。台南地方法院依違反個資法判刑二個月，得易科罰金。(記者王捷攝)

〔記者王捷／台南報導〕為增加高雄籃籗會市集擺攤中籤率，曾姓男子前妻處取得他人個資並冒名登記。被害人自行報名時驚覺遭冒用而報警。台南地方法院依非法利用個人資料罪，判處曾男有期徒刑二個月，得易科罰金。

曾男為參與高雄市岡山區公所辦理的籃籗會市集擺攤資格抽籤，為謀求增加中籤機率，在2023年10月1日前某時，在台南市住處，自李姓前妻處取得某被害人的姓名、生日及身分證字號等個人資料。曾男未經同意，擅自上網填寫上述資料，以該被害人名義報名參加抽籤。

廣告 廣告

曾男完成網路報名後，接續前往籃籗會服務處，向工作人員出示該被害人的身分證影本確認登記，非法利用他人個資。直到被害人準備自行報名同場活動抽籤時，赫然發現系統顯示名義已遭他人登記。被害人察覺權益受損隨即報警，警方循線追查後，才讓這起冒名參與市集抽籤的事件曝光。

院檢偵辦時曾男坦承犯行。法院審酌曾男已與被害人調解成立且獲原諒，原獲緩起訴處分；然曾男因未履行條件遭撤銷緩起訴。台灣台南地方法院認定，曾男行為觸犯行使偽造準私文書及非法利用個人資料罪，從一重論處，量處有期徒刑二個月，如易科罰金以1000元折算一日。

高雄岡山的「籃籗會」是台灣極具代表性的傳統市集，擁有逾兩百年歷史。早期農業社會時，民眾主要在此交易竹編農具與生活用品，「籗」音同「卓」字，意指竹編器具。

【看原文連結】

更多自由時報報導

桃園毒駕轎車拒檢狂飆撞死2路人！駕駛不治

斷交3年多欠錢沒還！宏都拉斯竟欠台灣上百億 真實數據大曝光

「黑道剋星」屢破大案 41歲青年警官王志銘突傳病逝

剛離開醫院就被毒駕撞死！警病房尋人傳遞噩耗 家屬崩潰痛哭

