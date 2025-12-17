搶精品咖啡市場 彭博：中國瑞幸咖啡有意收購美藍瓶咖啡

日前準備來台設點的中國瑞幸咖啡又有新動作，《彭博新聞》引述知情人士消息指出，中國瑞幸咖啡正評估收購雀巢(Nestle)旗下有「咖啡界Apple」之稱的藍瓶咖啡(Blue Bottle Coffee)，以強化品牌形象，並加速切入高端咖啡市場，相關討論尚在初步階段，最終是否成案仍未定案。

知情人士表示，除了藍瓶咖啡以外，瑞幸咖啡及其股東大鉦資本 (Centurium Capital) 也在評估其他收購目標，包括在中國經營「% Arabica」咖啡店的運營商，其投資者包括私募股權公司太盟投資(PAG，Pacific Alliance Group)。

消息人士還指出，瑞幸咖啡股東大鉦資本過去曾考慮過可口可樂旗下的Costa Coffee，但近期已經降低興趣，可能不太會繼續進行這個選項。他們不太可能繼續推動這一選項。

在加州奧克蘭起家的藍瓶咖啡成立於2002年，後2017年由雀巢收購多數股權，當時估值7億美元(約新台幣220億元)，目前於美國以及亞洲合計經營約100家藍瓶咖啡門市；其中，香港設有5家分店，在日本、韓國以及中國上海與深圳、杭州等地都有門市。

而中國瑞幸咖啡則成立於2017年，以提供價格親民的咖啡著稱，在中國各地快速展店，不過瑞幸咖啡在2020年被爆3.1億美元營業額造假，2020年6月遭美國納斯達克交易所下市，但仍在各地快速展店，在中國的門市數量已超越美國咖啡連鎖龍頭星巴克(Starbucks)。

瑞幸咖啡過去曾表示將致力重返美國上市，但並未提出上市時間表。

《香港經濟日報》指出，瑞幸咖啡第三季營收為人民幣152.87億，年增達50.2%，但純利年減2.7%至人民幣12.78億元(約新台幣57.32億)，門市總數增加至2萬9214家。在客戶方面，瑞幸咖啡第三季新增交易客戶超過4200萬，月均交易客戶數年增40.6%，兩個指標均創歷史新高。