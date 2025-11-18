搶綠營高市長門票 孕哺枕、托育、AI教育、掃街都來了

立委賴瑞隆日前發表「希望高雄：幸福首都工程」，推出全國首創「幸福孕哺枕」政見，凡設籍高雄的孕婦領到孕婦健康手冊即可獲贈。賴瑞隆更親身穿著孕婦裝體驗孕期不便，直呼「媽媽真的很辛苦」。（賴瑞隆服務處提供）

民進黨2026高雄市長初選戰火持續升溫，4位參選人近日火力全開端牛肉。賴瑞隆推全國首創孕哺枕打溫暖牌、邱議瑩主打AI教育培育未來人才、林岱樺聚焦托育安全制度改革、許智傑則勤走基層掃街拜票。

立委賴瑞隆日前發表「希望高雄：幸福首都工程」，推出全國首創「幸福孕哺枕」政見，凡設籍高雄的孕婦領到孕婦健康手冊即可獲贈。賴瑞隆更親身穿著孕婦裝體驗孕期不便，直呼「媽媽真的很辛苦」。

他提出「高雄好孕來」方案，將生育津貼從每胎3萬加碼至5萬元，育兒津貼從每月5千至7千提升至7千至1萬元，多胎再加碼。他強調，只要政府願意多走一步，幸福就能從懷孕開始。現場兩位年輕孕婦對政見表達高度肯定，認為「真正貼近需求、非常體貼」。

邱議瑩18日舉辦「六大願景、六星高雄」第5場政策會，聚焦文教領域。她提出「雙語普拉斯」，結合母語、外語、AI及程式語言教育，從小培育AI素養，「讓孩子用世界的語言與國際接軌」。

針對高雄轉型高科技城市，邱議瑩規畫與台積電等企業合作，提供學生實習機會。她也提出「技職人才循環引擎計畫」，以台鋼科大為例，透過企業共同補助實習薪資，實現「畢業即就業」。她還主張推動軍校跨校雙學位制，讓三軍官校學生可跨校修習高雄在地大學學分，「多一個學位，未來多一個機會」。

林岱樺則瞄準托育安全議題，她強調，推動「一區一親子館」，將立體停車場、活動中心、運動館、閒置校舍等公共建設，轉化為寓教於樂的親子共玩空間，會持續為兒少發聲、補足制度缺口，「讓孩子安全成長，在愛裡長大」。

相較其他參選人密集發布政策，許智傑則採取勤走基層策略。他近日前往莒光市場、大寮黃昏市場掃街問候，與攤商、里長互動。許智傑表示，感受到鄉親的鼓勵和熱情，像倒吃甘蔗一樣愈來愈甜，他將「走進人群，握緊每一雙手」，以基層實力迎戰。

