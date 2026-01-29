搶總召之位？蔡其昌宣布登記參選黨團幹部

立委蔡其昌今（29）日透過社群平台發文，正式宣布登記參選民進黨立法院黨團幹部，但並未明確指出競選「總召」。他表示，這段時間收到許多黨內前輩、基層同志及朋友的關心與勸進，經過長時間思考，決定在這個階段站出來分擔責任。他強調，這並非為了競逐位置，而是為了回應各界的信任與期待，期盼能促成黨內更團結、更有共識。

民進黨立委蔡其昌。（圖／蔡其昌臉書）

蔡其昌指出，自己並不習慣談論位置或角色，對他而言，任何工作都是一段陪伴的過程，重點在於把人民賦予的工作做好。他認為，民進黨的發展仰賴一代代前輩的努力與堅持，而年輕世代的投入則是政黨前進的力量。在不同階段由不同人承擔責任，是自然且值得珍惜的過程，因此在大家的鼓勵下，選擇站出來登記。

廣告 廣告

民進黨團總召柯建銘。（圖／中天新聞）

針對當前政局，蔡其昌提到，朝野關係確實緊繃，社會也承受極大的對立。他表示，立場雖然可以不同，但對國家的責任不該有距離。若有機會承擔總召重任，他期盼朝野的討論能回歸制度、理性與溝通，將焦點回到人民真正關心的事務上。他也承諾，無論最終結果如何，都會尊重黨的民主機制，與大家並肩同行。

延伸閱讀

預測蔡其昌接班柯建銘總召大位 郭正亮：「德」意志展現

柯建銘變了？從擾亂協商到倡議大和解！葉元之揭背後原因

柯建銘在下一盤大棋？王鴻薇：薑是老的辣