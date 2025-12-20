搶耶誕跨年商機 精緻港點.雙輪探索插旗台中食宿

中部中心/林子翔 台中報導

從耶誕節直到跨年，搶攻出遊與聚餐商機！台中五星級飯店，攜手合作自行車大廠，跨界企劃以"雙輪探索"為核心，邀請遊客旅人，以最貼近城市的速度，欣賞台中之美！舌尖的饗宴，有餐飲集團跨足港式料理，邀請"點心界大仁哥"擔任主廚，讓遊客有更精緻細膩的體驗！

搶耶誕跨年商機！ 美食、雙輪探索插旗台中食宿

台中搶跨年食宿商機。(圖/林子翔攝)主食"乾炒和牛河"，以大火快炒，迅速逼出河粉焦香與醬油韻味，每一口都能品嚐到"鑊氣"！港點最不可或缺的靈魂角色，燒臘系列"五寶飯"、"黯然叉燒飯"等，蜜汁叉燒搭配焦脆半熟蛋，香氣四溢！有點飽了嗎？這個你還沒嚐到呢！名稱很有氣勢，是天崩地裂還有落石，其實是形容香甜席捲舌尖！

起家是火鍋的餐飲集團，拓展多品牌版圖，再添關鍵佈局，打造港式餐飲品牌，期盼為消費者帶來更多元、具細膩深度的餐飲體驗！

台中搶跨年食宿商機。(圖/林子翔攝)除了從美食，切入這個城市的質感，住宿是更深層的感受，國際五星酒店，內有自行車主題的"自行車文化探索館"，共同打造以"城市慢旅"為主題的，新型態旅宿體驗！





