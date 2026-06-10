搶芒果了！台南玉井產季開跑：600 停車格「搶車位」攻略、避塞神技快看

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實習記者張宣恩／台南報導

台南玉井「金黃色」芒果產季到來，大批芒果控與遊客湧入玉井青果市場，只為搶購最新鮮的鮮果與享受消暑的芒果冰。(圖／家樂福提供)

又到了台南玉井「金黃色」的季節！隨着芒果產季報到，大批芒果控與遊客湧入玉井青果市場，只為搶購最新鮮的鮮果與享受消暑的芒果冰。然而，市區道路狹窄、停車位難求，往往是遊客最頭痛的瓶頸。為了讓大家能順利踩點，玉井區公所今年全面盤點停車資源，釋出近 600 個席位，並提出最新的交通疏導策略。

600 個停車位哪裡找？重點攻略公開

為緩解每年必演的塞車惡夢，玉井區公所今年整合了校園、台糖與公有停車資源，遊客前往採購時，可參考以下停車建議：

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市區停車熱點： 青果市場周邊公有停車場。

校園臨時開放： 假日期間特別開放「玉井國小」與「玉井工商」校園空間供民眾停車。

台糖與園區空間： 台糖園區內空地、噍吧哖事件紀念園區旁的樹糖街路邊均規劃為停車區域。

貼心提醒： 當您離開市場時，建議遵循現場指示牌，由憲政街 48 巷方向離開，可大幅減少迴堵時間。

玉井區公所公告在這段期間規劃買芒果專用的車位，共提供600個。（圖／翻攝自臺南市玉井區公所臉書）

避開人潮：遊覽車與「綠色運具」解法

針對假日帶來的遊覽車潮，玉井區公所規劃了分流機制：大型巴士應由中正路轉入民權路讓旅客下車，隨後在警察與交管人員的指揮下，改往 84 快速道路及南 183 線周邊停放，避免巨型車輛卡死市區交通。

若不想在熱門景點找車位，玉井區長顏振羽則推薦「低碳遊程」。目前玉井區已設置 6 處 YouBike 2.0 站點，遊客可搭乘「綠幹線」、「橘幹線」等大眾運輸抵達後，轉乘 YouBike 深入大街小巷，避開市區壅塞，還能更悠閒地漫遊山城風光。

每到夏天，玉井總是全台芒果迷的朝聖地。但與其為了省下幾分鐘找停車位，在市場邊塞到心情焦慮，不如善用公共自行車或大眾運輸，甚至選擇在非尖峰時段進入市場。想第一時間掌握最新停車資訊、YouBike 站點配置或交通改道建議，建議出發前直接鎖定「玉井區公所」臉書粉絲專頁。讓這趟芒果季朝聖，從出發那刻起就能順暢優雅，不用把時間浪費在塞車陣中。

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