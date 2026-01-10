搶萌經濟商機！高雄熊主題商店蓮池潭開幕

▲第一家「高雄熊」（Kaohsiung Bear）主題商店，今（10）日於左營蓮池潭龍虎塔旁熱鬧開幕。（圖／高市府觀光局提供）

[NOWnews今日新聞] 第一家「高雄熊」（Kaohsiung Bear）主題商店，今（10）日於左營蓮池潭龍虎塔旁熱鬧開幕。高雄熊IP旗艦主題商店，共計推出近50款高雄熊商品；其中更與多家台灣品牌與設計聯名合作，開發MIT台灣製造聯名產品，以及融合龍虎塔地標意象與城市地景的生活配件、文創小物與特色烘焙糕餅、茶品及伴手禮。

高市府觀光局局長高閔琳表示，「高雄熊」是高雄最棒的城市觀光代言人，2024年更榮獲「全台最受歡迎吉祥物」，網路聲量全國第一，更是高雄推動IP行銷與城市品牌的重要角色。「高雄熊主題商店」不僅是來到高雄觀光旅遊時，一定要造訪的高雄熊IP與高雄城市紀念品商店，更是高雄城市文化轉譯的重要平台；透過「在地×設計×生活美學」的策展概念，讓台灣高雄以高雄熊的IP形象與高雄獨特的城市魅力風格，結合左營在地豐富的人文歷史與宗教地景，強化蓮池潭作為國內外旅客必訪景點的吸引力，更為旅客留下深刻的記憶。

▲主題商店推出結合龍虎塔意象的限定提袋與多款文創商品。（圖／高市府觀光局提供）

觀光局進一步指出，近年積極推動高雄熊擔任城市觀光大使，參與國內外旅展、海外觀光推介會、國際活動及大型節慶，累積高度人氣與曝光度。除持續與高雄在地優質商家聯名開發高雄熊周邊或聯名商品，強化MIT台灣製造、在地生產，拓展多元銷售通路；亦已進駐高雄圓山大飯店，同時也與多家高雄飯店旅宿及旅行社洽談合作，讓高雄城市IP深入觀光產業鏈，提升整體附加價值。此外，高雄熊城市商品除今開幕之蓮池潭新據點，還可在高雄駁二、衛武營，以及台北、台南、屏東實體門市選購，同時也有網路商店。

觀光局補充，今天同步正式推出「高雄熊 YouTube 官方頻道」，透過影音形式分享高雄熊主題曲、MV舞蹈教學、高雄熊出任務、城市旅遊亮點與活動花絮，讓更多國內外旅客以不同方式認識高雄、愛上高雄。未來觀光局也將持續以高雄熊IP為核心，在高雄觀光風景區與熱門景點，結合實體活動、主題商店、數位內容與觀光資源整合行銷，讓世界看到高雄，讓高雄站穩亞洲、放眼全世界。

