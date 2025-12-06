搶萬華議員席次！張銘祐啟用服務處 馬郁雯、康家瑋打掃街牌

記者王郁蓁、高貫軒／台北報導

2026地方大選即將開打，台北市中正、萬華選區議員角逐相當激烈，當地應選八席，民進黨要提名四個人選，但目前包括拚連任的劉耀仁、洪婉臻，還有馬郁雯、康家瑋以及張銘祐都想參選，等於是五人搶四席次，而今（6）日一早張銘祐也大動作開張服務處，更特別找來立委王義川站台。

立委王義川現身台北中正萬華區。

穿上圍裙，立委王義川現身台北中正萬華「炒米粉」，站台有意角逐議員的張銘祐服務處啟用活動。

民進黨北市議員擬參選人張銘祐出面說明。

民進黨台北市議員擬參選人張銘祐：「希望推動國家正常化，所以我們在同一個地方一起努力。」

民進黨立委王義川出面說明。

民進黨立委王義川：「張銘祐是我認為啊，是我認為在中正、萬華這一區正台派的、正台灣組、正台灣的市議員，所以現在我也是正台灣的立法委員、正台派的立法委員，所以我推薦他。」

王義川表態要為自己人張銘祐拉抬聲勢，但台北市中正、萬華議員席次搶破頭，同一時間2分鐘車程外市場還有康家瑋。

民眾：「我每天都背你的袋子。」

民進黨台北市議員擬參選人康家瑋：「真的齁，好用齁。」

康家瑋前進地方拜票。

前進地方拜票 ，支持者見到康家瑋本人很興奮，而康家瑋也透露近期走深入基層路線。

民進黨台北市議員擬參選人康家瑋出面說明。

民進黨台北市議員擬參選人康家瑋：「服務處目前對我們來說成本相對比較高，大概在上個月我們就開始就站路口，然後掃市場。」

民進黨台北市議員擬參選人馬郁雯出面說明。

民進黨台北市議員擬參選人馬郁雯：「要宣布參選，就應該走進地方、走進巷弄，去傾聽、去緊握每一雙手。」

前媒體人馬郁雯趁著周末出門掃街。

除了兩位男性投入戰局，前媒體人馬郁雯強調地方經營很重要，趁著周末也出門掃街。但中正萬華議員有8席次，綠營預計提出4人參選，初選將會有5人角逐，因為現任劉耀仁、洪婉臻想拚連任也得參加黨內初選。

民進黨台北市議員洪婉臻出面說明。

民進黨台北市議員洪婉臻：「對於我而言就是要更加認真，勤走基層還有做好議會監督跟選民服務，希望我的認真能夠被選民肯定。」

不只綠營自家競爭激烈，國民黨議員應曉薇的女兒應佳妤以及民眾黨上一屆落選頭吳怡萱，甚至是藍營李孝亮也要參戰，中正、萬華議員選舉先從黨內競逐，最後再跟黨外再戰。

