搶補長照人力缺口！ 雲林公費照服員訓練開跑 打造在地照顧新動能

【互傳媒／記者廖承恩／雲林報導】為因應超高齡社會浪潮、補足長期照顧人力缺口，雲林縣政府啟動115年公費照顧服務員訓練計畫，鎖定失業及待業民眾培訓即戰力，斗六、四湖專班陸續開課，透過制度化培育與就業媒合，為縣內長照體系注入穩定人力，也為民眾開啟一條有溫度、有前景的就業道路。

縣長張麗善指出，雲林已正式邁入超高齡社會，全縣長期照顧服務需求人口約達3萬人，照顧服務員人力需求持續攀升，成為影響照顧品質與家庭負擔的重要關鍵。縣府正視人口結構轉變所帶來的挑戰，將照服人力培育視為長照政策核心，持續投入資源，系統性補強第一線照顧能量。

張麗善進一步說明，縣府近4年來已培訓1,332名照顧服務員，訓練品質與成果屢獲勞動部肯定，年年榮獲甲等評比，113年更獲頒優等殊榮，顯示雲林在長照人才培育上已建立成熟制度。未來將持續擴大培訓量能，結合在地長照需求，落實「在地老化、在地照顧」目標，同時回應聯合國永續發展目標SDG8「合適工作及經濟成長」與SDG3「健康與福祉」。

勞動暨青年事務發展處指出，115年照服員訓練班持續辦理中，農曆年後將陸續開辦3月斗六專班及4月四湖專班，分別由雲林縣老人長照協會及慈暉居家辦理；另自費班每月亦持續招生，提供多元彈性選擇，協助有志投入長照產業的民眾順利銜接培訓與就業。

勞青處處長張世忠表示，凡年滿16歲以上、身心狀況良好且有意從事照顧服務工作者，不限學歷皆可報名參訓。課程內容結合理論與實務操作，協助學員建立專業技能與職場即戰力，結訓後可投入居家照顧、長照機構或私人看護等多元服務場域，不僅就業前景穩定，也能在助人過程中找到工作價值與成就感。

勞青處補充，招生對象以失業者及初次就業待業者優先，在職勞工亦可報名，符合特定身分者可申請全額補助學費。相關課程期程、招生資訊及附件資料，已公告於「雲林縣政府勞動暨青年事務發展處－勞工相關專區－照顧服務員訓練專區」。民眾如有疑問，可洽勞工福利科承辦人雷先生，電話（05）552-3248。