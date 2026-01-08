搶親失敗？華納董事會再打槍派拉蒙 點名Netflix更優

好萊塢片廠華納兄弟探索究竟會被Netflix收購，還是遭到派拉蒙搶親成功，外界都相當關注。華納兄弟探索的董事會也在當地時間7日發出聲明，指出派拉蒙的要求並不優，「交易失敗的風險更高」，甚至可能讓股東面臨更重大的風險。

華納兄弟探索發布聲明指出，董事會一致拒絕派拉蒙的收購邀約。董事會主席表示，「派拉蒙的最新收購要約，在多個關鍵領域仍遜於我們與Netflix達成的合併協議。派拉蒙的提案價值依然不足，且包含巨額債務融資等條款，不僅提高交易完成的風險，一旦交易未能完成，也無法保障股東權益。」

華納董事會一致認為Netflix出價更優秀。圖／翻攝自unsplash

華納董事會在給股東的信件中進一步指出，派拉蒙的報價不足、競爭力遠遜於Netflix的合併方案，且其交易能否完成充滿不確定性，「派拉蒙是一家市值約140億美元的公司，卻試圖推動一項需要946.5億美元債務與股權融資的收購案，幾乎是其總市值的七倍。為完成這筆交易，派拉蒙計畫透過多家融資夥伴，新增超過500億美元的龐大債務。」

華納董事會更形容派拉蒙的收購就是一項「槓桿收購」，認為這種激進的交易結構，將為華納及其股東帶來了更大的風險，因此一致認定Netflix的方案更具優勢。

責任編輯／陳俊宇

