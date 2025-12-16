搶親失敗？華納董事會嫌派拉蒙錢不夠穩 川普女婿退場也難救

派拉蒙與華納兄弟。路透社資料照片



華納兄弟公司收購大戰受矚，但美國媒體週二（12/16）透露，華納董事會最快可能在週三（12/17）拒絕派拉蒙發起的惡意收購，並認為影音串流平台Netflix（網飛）提出的方案更好。據悉，美國總統川普女婿庫許納創立的私募基金已退出這筆交易案。

華納兄弟探索公司（WBD）本月同意以每股 27.75 美元的價格將旗下HBO等電視電影以及網路串流業務出售給Netflix後，美國另一影業龍頭派拉蒙日舞集團（Paramount Skydance）出馬搶親，宣布以每股30美元收購華納兄弟全部股權，引發關注。

然而，彭博新聞（Bloomberg News）引述知情人士透露，華納兄弟董事會在審議並評估派拉蒙的收購方案後，將呼籲股東予以拒絕，並認為與Netflix的現有協議更有價值、穩定且條件更優。但目前尚未做出最後決定，情況仍不明朗。

其中一個主要的癥結在於華納兄弟公司對派拉蒙執行長大衛．艾里森（David Ellison）提出的融資方案表示擔憂。知情人士指出，由於其背後的信託基金為可撤銷信託，資產可隨時被提取，若發生此情況，華納兄弟恐怕將無法追索。

華納兄弟董事會也擔心，在獲得監管部門批准期間，公司能否維持1年或更長時間的正常運作。知情人士稱，派拉蒙並沒有給華納兄弟足夠的彈性來經營業務或管理資產負債表。

此前，派拉蒙也安排庫許納（Charles Kushner）創立的私募基金Affinity Partners等投資方出資，但該公司代表向彭博新聞表示，自去年10月參與競購以來，投資動向已經發生改變。

「由於兩家強大的競爭對手都在爭奪這項獨特的美國資產，Affinity決定不再繼續爭取此機會」，但該名代表強調，仍然認為派拉蒙的收購條件具有很強的戰略意義。Affinity Partners據悉為此次併購案砸下約2億美元。

