搶訂2026年日本行！星野集團OMO、RISONARE、界品牌多點齊發 「奈良監獄博物館」2026年4月開放

日本星野集團（Hoshino Resorts）宣布，自2025年底至2026年間，將在日本各地陸續開設多間嶄新設施，涵蓋都市觀光、親子度假、精品溫泉旅館，以及首度受託營運的歷史文化設施。本次擴張不僅展現了集團多元化的品牌戰略，更致力於推廣各地特色與精緻的日式服務。

星野集團旗下的親子度假飯店品牌「RISONARE」將於2025年12月11日在山口縣開設第八間設施「RISONARE 下關」，這也是該品牌首次進駐九州・山口地區。飯店以「海峽設計美學飯店」為概念，坐落於能將關門海峽盡收眼底的絕佳位置。所有 187 間客房皆為海峽景觀房；特色房型如「海峽 Cabana 套房」更將沙灘延伸至客廳，營造私人沙灘般的空間。設施內設有以河豚為主題的室內外「河豚泳池」，以及主餐廳「OTTO SETTE SHIMONOSEKI」提供融合河豚與在地食材的義大利料理，讓旅客盡享海峽魅力。

星野集團旗下都市觀光飯店品牌「OMO」，也將在橫濱迎來兩家新飯店。首先，「OMO5橫濱馬車道by星野集團」將於2026年1月15日開業。飯店坐落於超高層複合大樓的46樓至51樓，最高點達地面154公尺。其魅力在於可從客房和回廊式的公共空間「OMO Base」體驗360度廣闊的全景視野，以「空中航海」為住宿意象，為旅客打造遠離日常喧囂的特別時光。所有客房皆配備廚房與洗脫烘一體機，適合連住或長期停留。

「OMO7橫濱by星野集團」是新舊交融的全新據點。館內設施保留了舊市政廳的階梯設計，並設有OMO品牌首度推出的「OMO Bakery」、寵物友善客房及「OMO Dog Garden」，以及可在屋頂「HAMAKAZE 露台」感受海風與音樂節氛圍的夜間活動。

星野集團受託營運的「奈良監獄博物館」則將於2026年4月27日開幕。這是保存與再活用國家重要文化財「舊奈良監獄」的重點項目之一。舊奈良監獄是明治政府規劃的五大監獄中，唯一仍完整保存至今的珍貴建築。博物館以「來自美麗監獄的提問」為概念，旨在讓來訪者在此與自我對話，重新審視人生與生活方式。常設展示區域分為 A 棟（歷史與建築）、B 棟（身體與心靈）、C 棟（監獄與社會），引導參觀者從多角度深化「提問」。此外，園區內預計在 2026年內也將有奢華飯店品牌「虹夕諾雅 奈良監獄」開業。

精品溫泉旅館品牌「界」將於2026年秋季在山形縣藏王溫泉開設「界 藏王」，這標誌著星野集團首度進駐山形縣。飯店的最大特色是設有從藏王象徵的火口湖「御釜」獲得靈感的 360 度全景頂樓露台。旅客可以在此露台的按摩浴缸中，盡情飽覽群山絕景與山形悠閒的田園風光。界 藏王位於海拔 880 公尺處，擁有「美肌之湯」之稱的著名強酸性硫磺泉。館內大浴場為讓旅客最大限度享受硫磺泉恩惠，設有三個溫泉濃度不同的浴池，提供靜謐的泡湯時光。

星野集團透過這些嶄新多元且深具在地特色的新設施，持續實踐其「發現城市新魅力」與推廣「當地特有工藝及文化」的使命，為國內外旅客提供豐富且高品質的日本旅遊體驗。

