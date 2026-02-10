搶買冷凍龍頭》程泰收購裕國達標！ 收購持續至3月3日

裕工具機龍頭程泰機械日前宣布，以每股40元發動公開收購裕國冷凍，據最新消息指出，該案已正式跨越最低收購數量門檻，宣告公開收購條件成就。儘管門檻已達，但程泰表示收購期間將持續至3月3日，這意味著尚未參與應賣的股東，仍有機會搭上這班「40元列車」。

程泰機械日前宣布斥資7億元、以每股40元高價公開收購裕國冷凍14.65％股權，在市場掀起巨大波瀾。據了解，截至目前為止，參與應賣的股數已順利達成預定的5％最低收購門檻，公開收購條件正式成就。

最後上車機會：收購期間至3月3日截止

值得注意的是，雖然最低門檻已經跨越，但根據公開收購說明書，本次收購期間將持續至今年3月3日為止。

市場人士分析，程泰此次開出的40元價格，不僅溢價幅度顯著，更為長期被套牢的股東提供了一個極佳的退場機制。隨著收購達標的消息傳出，預料在3月3日截止日前，將會吸引更多觀望中的小股東參與應賣，進一步推高程泰的持股比例。

躍升最大單一法人股東 持股上看24.35％

隨著收購案順利推進，程泰集團在裕國的股權版圖也將發生劇變。據統計，程泰集團目前已持有裕國約9.7％股權，一旦此次公開收購能順利達到14.65％的預定上限，合計持股將一舉來到24.35％。

這意味著，程泰將超越裕國家族內部的單一投資公司，躍升為最大的單一法人股東。市場人士分析，握有這逾兩成的股權，將使程泰在今年股東常會與董事改選中，擁有舉足輕重的制衡力量。

外界預期，程泰將挾著這股新興的股權優勢，針對裕國的內控機制進行強力監督，並推動公司治理回歸正軌。這場由40元收購價點燃的改革引信，隨著收購達標及大股東地位確立，已為裕國未來的經營走向，投下了最具決定性的變數。