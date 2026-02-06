搶買冷凍龍頭1》裕國爆罕見競爭收購 揭兩路人馬搶買內幕

國內最大低溫倉儲業者裕國冷凍，近期出現罕見情況，市場上竟然同時有兩家公司對其啟動公開收購，一方開出每股37元，另一方則提高至40元，外界第一時間解讀，以為是兩路人馬為了爭奪經營權而互相叫價，但深入了解後會發現，這背後牽動一段延續多年的支持與情義。

近期，台股出現了一樁極為罕見的奇景，老牌冷凍倉儲大廠裕國冷凍（下稱裕國），竟然同時面臨兩家不同公司的公開收購，先是久裕國際宣布以每股37元收購5％股權；下一週，工具機龍頭程泰機械也透過重訊宣布，將以每股40元的高價，總計斥資7億元鉅款公開收購裕國14.65％的股權。一家公司、兩個買家，價格還出現3元的落差，形成了證券史上少見的「競爭收購」局面。

由於，今年裕國適逢三年一次的董事改選，在這個敏感時點，久裕、程泰搶買股權，讓市場不禁聯想，兩路人馬恐怕是了爭奪經營權而互相叫價，煙硝味十足。

針對程泰公開收購的重訊，前裕國董事長楊連發的遺孀黃郁喬近期接受本報專訪，回顧這幾年發生的種種，才讓這陣子的收購事件，逐漸顯露出另一層脈絡。

裕國是國內最大的低溫倉儲業者之一，1999年由德昌食品創辦人楊得根入主，事業版圖橫跨冷鏈物流、肉品進口與營建開發。8年前楊得根驟逝，未留下遺囑，第二代之間爆發嚴重的爭產與經營權糾紛，身為長子的楊連發一度接任董事長，試圖整頓公司，卻在2020年的家族內鬥中，被弟弟楊長杰一派拉下董座大位，裕國的經營權至此轉由楊長杰陣營主導。目前董事長為楊長杰長子楊育偉，楊長杰次子楊詠諺則是裕國上層多家投資公司的董事長。

久裕與程泰 一路在市場上相挺

「其實，這兩家公司都是來挺我們的，真的很感謝他們一路走來的支持。過去這幾年，久裕國際的劉董（劉文賢）等股東、程泰創辦人（楊德華）一路在資本市場上實際出手支持我們，就是希望發董（楊連發）可以把公司帶回正軌。」黃郁喬說，在裕國經營權紛擾、公司體質未見改善的幾年間，這群股東始終力挺，讓她心裡滿是感激。

為何程泰會選擇在這時候出手？親近楊德華的人士指出，除了裕國體質良好值得投資之外，關鍵還有一段超過十多年的情誼。

楊德華與楊連發是中興大學EMBA的前後屆學長學弟，兩人私交甚篤，也都對中興大學貢獻良多。據了解，楊連發生前曾多次抱病請託，希望楊德華能關心裕國的狀況，但楊德華始終低調表示：「這是楊家的事，我不方便介入。」直到2023年楊連發辭世，楊德華親自出席告別式，之後他才向友人感嘆：「現在要有人把對的事做好。」

熟悉內情的人士指出，程泰這次出現在裕國的收購案中，背後除了有程泰擅長投資的商業決策之外，其實還有一段長年累積的淵源。

價差背後 反映不同前提的評價

然而，真正讓市場困惑的，是程泰為什麼願意用每股40元收購？

一名市場人士指出，公開收購價格本來就會因出發點不同而出現差異，「有的是從公司目前的營運與財務表現來評價，有的則會把未來經營變化的可能性、綜效發揮，一併考量。」

該名人士進一步說明，若未來程泰有機會參與裕國經營，將其擅長的自動化管理與機械技術導入老舊的冷凍倉儲體系，理論上確實很有可能提升整體營運效率與管理品質，「在這樣的前提下，40元的出價，與程泰對未來可能參與經營的評估有關。」

觀察楊德華創辦的程泰與併購的亞崴，近年營運表現穩健，獲利能力與管理效率在傳產中屬於前段班，即便2025年的關稅貿易戰中都還能靠投資有盈餘；反觀裕國，近年因經營權紛擾與內控爭議不斷，營運表現起伏不定，2020年甚至一度轉虧，近三年EPS大致落在1至2元區間。這也讓程泰此次的公開收購，被賦予了更多對經營參與與改善可能性的想像。

股東參加公開收購的最後一次機會

而對於這場罕見的競爭公開收購，黃郁喬反而感謝程泰的專業評估與認可裕國的價值，面對楊長杰陣營長期控制公司卻沒有好成績，語重心長地向所有股東喊話。「情義可以撐一段時間，但股東不可能永遠用情義支持一家看不到未來的公司。」她認為，這次的公開收購，對股東而言，是一個難得可以重新思考持股去留的時點，「等到收購結束，一切就會回到原本的樣貌。無論是久裕或程泰的公開收購，價格都包含對未來經營的期許，如果公開收購沒有成功，股東就只能任由楊長杰陣營控制裕國公司未來的經營狀況，這種不良經營績效完全沒辦法獲得投資人認可好價格。」至於後續會如何發展，答案將交回資本市場與股東手中。