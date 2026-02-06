搶買冷凍龍頭4》四點澄清駁斥內控缺失 裕國：決議皆合法

針對近期市場傳出裕國冷凍涉及內控缺失、建案合約遺失及前董事長楊長杰幕後操控等爆料，裕國發布聲明嚴正駁斥。公司強調，楊長杰早已不再擔任董事或參與經營，相關賠償與營運決策皆經董事會通過或依循律師意見辦理，對於外界的不實指控與影射，公司將保留法律追訴權。

國內冷凍倉儲大廠裕國冷凍近期因公開收購案成為市場焦點，面對外界關於公司治理與特定建案的諸多指控，裕國打破沈默，發布四點聲明逐一駁斥，強調爆料內容嚴重背離事實。

澄清一：楊長杰早已非董事成員 未參與經營

針對爆料指稱公司目前是在「楊長杰陣營掌控下」出現治理漏洞，裕國在聲明第一點中首先釐清人事背景，強調楊長杰自2012年間起，即已非公司之董事長，亦非董事會成員。

澄清二：北部廠區賠償案 經董事會決議通過

針對外界質疑去年北部廠區地震貨損賠償案打破「天災不賠」慣例，甚至遭指破壞內控，裕國在第二點聲明中回應表示，有關本公司北部廠區賠償一案，業經董事會充分討論並決議通過，並遵循內控程序辦理，絕無外界所指的違規情事。

澄清三：豐順建案爭議 依律師專業意見辦理

對於「裕國豐順」建案因合約遺失導致無法向承包商求償的指控，裕國在第三點聲明中說明，有關該建案的相關賠償責任歸屬及求償事宜，業經本公司徵詢法律顧問律師，並由律師出具專業之法律意見。公司目前的處理方式，均是依據律師建議進行。

澄清四：部門調整屬商業判斷 廠商遴選合法

針對裁撤營建部門並將管理工作轉包給特定廠商（德金建設）的質疑，裕國在第四點聲明中解釋，楊長杰並未參與公司之經營；至於爆料所指裁撤營建部門及管理工作轉包等事項，涉及公司的商業經營判斷。裕國強調，相關廠商的遴選過程，亦係依法依規為之。