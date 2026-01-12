搶買日知名生甜甜圈 供應數量無預告大減民眾傻眼

南部中心／鄭兆佐、陳芷萍 高雄市報導

日本知名生甜甜圈，在高雄開設海外分店，開幕第三天，依舊吸引大批人潮排隊搶買，但前兩天號碼牌都發到200號，12日卻減為110號，讓不少排隊的人傻眼。民眾希望店家能夠在官網上公告每天供應的數量和完售情況，避免白跑一趟。

搶買日本知名生甜甜圈 供應數量無預告大減民眾傻眼

日本知名生甜甜圈高雄分店，12日號碼牌減為110號，甜甜圈供應數量幾乎砍一半，讓不少排隊的人傻眼。（圖／翻攝threads@io_rtjg）

小小的巷子裏，排了長長的隊伍，穿著淡黃色圍裙的店員出來向大家說明，只見民眾個個一臉錯愕，民眾在社群平台上發文，說生甜甜圈店居然臨時通知只有發到110號！前兩天都是發到200號，原本1200顆變成600多顆，排在後面的人全部都沒有了。民眾：「有一些訊息可以在網路上公告啊，不然應該有的人是從很遠的地方跑過來的，這樣撲空也不好。」另一位也說，「希望他們公布發多少號碼牌，才不會來撲空。」店門前早早就掛出今日售完的牌子，仍然有不死心的民眾，走過路過，順便進來看看有沒有希望，答案當然是沒有。









日本知名生甜甜圈高雄分店，12日號碼牌減為110號，甜甜圈供應數量幾乎砍一半，店長回日本，無法得知縮減原因。（圖／民視新聞）

日本知名生甜甜圈店，開幕第三天，依舊一開門就完售，但數量卻比前兩天少了快一半，詢問店員，店員說店長回日本去了，無法回應。消費者只能期待業者供應數量和完售時間能夠更加透明和及時。民眾：「當然希望啊，就是會公布那個發放的號碼牌啊。」另一位也說，「他們有經營粉專，當然是希望他們可以跟消費者講今日已經售完，不用再白跑一趟這樣子。」爆滿的奶油內餡，不少人為它瘋狂，就想吃到一口。怎麼的銷售方式才能讓大家滿意，或許業者也很傷腦筋。













